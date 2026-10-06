Le lauréat du prix du meilleur joueur de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe des nations « Golfe 27 » recevra une récompense exceptionnelle.

La finale de la Coupe du Golfe arabe des nations se dispute ce mardi, avec un duel entre la sélection saoudienne et son homologue émiratie, au stade Al-Inma de la ville de Djeddah.

Quelques heures avant la rencontre, la Fédération de la Coupe du Golfe de football a annoncé l'attribution d'une unité de logement au lauréat du prix du meilleur joueur du tournoi, l'identité du gagnant devant être dévoilée immédiatement après la finale.

La Fédération du Golfe a également annoncé que le prix porterait le nom du prince Khaled Al-Fayçal, en reconnaissance de ses contributions au sport du Golfe et de son rôle historique dans la genèse de la Coupe du Golfe.

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Le communiqué indique : « La Fédération du Golfe de football a annoncé que le prix du meilleur joueur du tournoi (Golfe Al-Diyar Al-Arabiya 27) portera le nom de Son Altesse Royale le prince Khaled ben Fayçal ben Abdelaziz, conseiller du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et émir de la région de La Mecque, en reconnaissance des contributions de Son Altesse au parcours du sport du Golfe et de l'association de son nom à l'histoire de la Coupe du Golfe arabe des nations depuis ses débuts. »

Le communiqué ajoute : « Le prince Khaled Al-Fayçal est à l'origine de l'idée d'organiser la Coupe du Golfe arabe des nations de football, qu'il a proposée en 1968 alors qu'il était directeur général de la Protection de la jeunesse, avant que l'idée ne devienne réalité avec le lancement de la première édition au royaume de Bahreïn en 1970. Le tournoi a ainsi poursuivi son parcours pendant plus de cinq décennies, s'imposant comme l'un des événements sportifs les plus marquants rassemblant les peuples des pays du Golfe. »

Et de poursuivre : « L'attribution du nom du prince Khaled Al-Fayçal au prix du meilleur joueur de la 27e édition est née d'une initiative d'Al-Diyar Al-Arabiya, sponsor officiel du tournoi, avec l'accord de la Fédération du Golfe de football. »

Le communiqué continue : « Le joueur lauréat du prix recevra une unité de logement offerte par Al-Diyar Al-Arabiya, en reconnaissance de sa performance exceptionnelle au cours des compétitions du tournoi. »

Et de conclure : « Le lauréat du prix du prince Khaled Al-Fayçal du meilleur joueur sera dévoilé à l'issue de la finale du Golfe Al-Diyar Al-Arabiya 27, qui oppose la sélection saoudienne à son homologue émiratie, dans le cadre de la cérémonie de sacre des champions du tournoi et de la remise des distinctions individuelles. »