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Le gardien allemand Marc-André ter Stegen est de nouveau blessé à l'Ajax Amsterdam.

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Arrivé à l'Ajax en provenance de Barcelone sous forme de prêt l'été dernier, ter Stegen a manqué le choc d'Eredivisie face au Feyenoord, dimanche soir, et devra rester éloigné des terrains pendant environ deux semaines.

Selon le journal Sport, Míchel Sánchez, entraîneur de l'Ajax, a confirmé la nouvelle avant le coup d'envoi de ce nouvel épisode du Klassieker.

Ter Stegen s'est blessé jeudi dernier, lors du match entre l'Ajax et le FC Thoune en Ligue Europa Conférence.

Le gardien a commencé à ressentir des douleurs pendant la rencontre et, après les premiers examens, le staff médical a diagnostiqué un problème bénin.

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Le staff technique de l'Ajax a néanmoins préféré ne prendre aucun risque avec la convalescence de ter Stegen, compte tenu du calendrier qui attend le club de la capitale néerlandaise dans les semaines à venir.

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Míchel a lui-même détaillé l'état de santé du gardien international allemand dans des déclarations à ESPN, en donnant une première estimation de la durée de son absence.

« Il ressentait déjà quelques douleurs jeudi dernier, mais c'est une blessure légère », a expliqué l'entraîneur.

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« Le médecin dit que ter Stegen pourrait avoir besoin de deux semaines pour se rétablir, mais il faut toujours être prudent avec les blessures », a-t-il ajouté.

Cette blessure du gardien allemand survient à un moment important de la saison. Avant la trêve hivernale, l'équipe dirigée par Míchel doit disputer plusieurs rencontres dans différentes compétitions, ce qui impose de maintenir une certaine continuité et de bien gérer les efforts physiques des joueurs.

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Concrètement, l'Ajax affrontera le FC Den Bosch en Coupe, puis le FC Utrecht en Eredivisie et Saint-Trond en Ligue Europa Conférence, avant de défier le SC Cambuur, Getafe en compétition continentale et enfin Go Ahead Eagles.

Cette série de matchs à la chaîne oblige le staff technique de l'Ajax à procéder à certains ajustements et à trouver des solutions en l'absence de son gardien titulaire.

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Pendant cette période, c'est Maarten Paes qui gardera les cages de l'équipe, comme ce fut déjà le cas face au Feyenoord.

Paes a eu la responsabilité de défendre les couleurs de l'Ajax lors de l'un des matchs phares de la saison, une affiche qui revêt toujours une importance exceptionnelle en raison de la rivalité historique entre les deux clubs.

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L'absence de ter Stegen a été l'un des faits marquants de ce Klassieker, qui s'est soldé par un partage des points.

Le Feyenoord et l'Ajax se sont quittés sur un match nul 1-1, dans une rencontre capitale pour le classement de l'Eredivisie, même si le résultat a laissé des impressions différentes aux deux équipes, selon leurs objectifs respectifs.

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Le grand bénéficiaire du faux pas de ses rivaux est le PSV Eindhoven, qui avait rempli sa mission plus tôt en s'imposant face à Go Ahead Eagles, un résultat qui lui a permis de creuser l'écart en tête du classement.

Le PSV Eindhoven compte ainsi 3 points d'avance sur l'Ajax et 6 sur le Feyenoord.