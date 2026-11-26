En signant avec Paris Saint-Germain un accord pluriannuel faisant de WHOOP son partenaire officiel en matière d’objets connectés pour la santé et la forme physique jusqu’en 2029, la marque a confirmé une tendance déjà bien installée dans le football de haut niveau.

Des champions de Ligue 1 à Paris à Cristiano Ronaldo et Al Nassr FC, les footballeurs de haut niveau s’appuient de plus en plus sur le suivi de données biométriques, sans écran, pour gérer l’enchaînement des matches, la fatigue liée aux déplacements et la récupération.

Alors que la période des achats de fin d’année bat son plein et que les bonnes résolutions sportives du Nouvel An approchent, cette technologie de récupération utilisée par les professionnels s’impose parmi les cadeaux bien-être les plus remarqués, d’autant que les offres de saison de WHOOP proposent des réductions rares sur ses appareils et ses abonnements.

Cadeaux de fin d’année et offres WHOOP en cours

Si vous cherchez un cadeau pour une personne passionnée de sport ou de football, ou si vous souhaitez renouveler votre équipement avant janvier, les promotions actuelles rendent le prix d’entrée bien plus accessible :

Offres Black Friday et Cyber Sale (jusqu’au 1er décembre) : jusqu’à 60 £ / 60 $ de réduction sur les abonnements annuels, avec WHOOP Peak à 189 £ au lieu de 229 £ et WHOOP Life à 289 £ au lieu de 349 £, ainsi que des réductions allant de 25 à 40 % sur une sélection de bracelets et de vêtements.

: jusqu’à 60 £ / 60 $ de réduction sur les abonnements annuels, avec WHOOP Peak à 189 £ au lieu de 229 £ et WHOOP Life à 289 £ au lieu de 349 £, ainsi que des réductions allant de 25 à 40 % sur une sélection de bracelets et de vêtements. Tarifs des fêtes de décembre : vous avez manqué la fin des offres Cyber Sale ? Les promotions de fin d’année de WHOOP, qui s’étendent de la mi-décembre au début janvier, proposent encore des tarifs réduits sur les abonnements Peak et Life. De quoi trouver facilement un cadeau numérique de dernière minute ou à glisser sous le sapin avant le 30 décembre.

: vous avez manqué la fin des offres Cyber Sale ? Les promotions de fin d’année de WHOOP, qui s’étendent de la mi-décembre au début janvier, proposent encore des tarifs réduits sur les abonnements Peak et Life. De quoi trouver facilement un cadeau numérique de dernière minute ou à glisser sous le sapin avant le 30 décembre. Petits cadeaux pour les personnes déjà abonnées : si la personne à qui vous souhaitez faire plaisir porte déjà un WHOOP, des accessoires comme les bracelets SuperKnit (environ 35 £), les bracelets HydroKnit à séchage rapide pour les nageurs et les footballeurs, ou les manchons de compression WHOOP Body constituent des compléments pratiques et personnalisables.

Qu’est-ce que WHOOP et que peut-il vous apporter ?

WHOOP est un appareil connecté sans écran conçu pour aider les sportifs à optimiser leurs performances grâce aux données.

Utilisé par des équipes et des athlètes de haut niveau dans le monde entier, il suit en continu :

Le niveau de récupération

La qualité du sommeil

La charge physique quotidienne

Le stress et le bien-être général

Chaque jour, les utilisateurs reçoivent un score de récupération qui les aide à déterminer s’ils peuvent intensifier leurs efforts ou s’ils doivent privilégier le repos, un élément clé dans un environnement de haut niveau comme celui du PSG.

Entraînez-vous comme les meilleurs athlètes : ce que WHOOP vous apporte

Ce partenariat repose sur une idée centrale : s’entraîner plus intelligemment grâce à de meilleures données.

Avec WHOOP, vous pouvez :

Savoir quand intensifier vos efforts ou vous reposer grâce aux données quotidiennes sur votre récupération

grâce aux données quotidiennes sur votre récupération Améliorer la qualité de votre sommeil à l’aide de recommandations personnalisées

à l’aide de recommandations personnalisées Suivre votre charge physique pour éviter l’épuisement

pour éviter l’épuisement Adopter des habitudes favorisant des performances régulières comme les athlètes de haut niveau

C’est la même approche que celle utilisée dans le football de haut niveau, désormais accessible à toutes les personnes qui souhaitent sérieusement améliorer leur condition physique.

Ce qui distingue WHOOP des autres appareils connectés

Contrairement aux dispositifs classiques de suivi de l’activité physique, WHOOP est entièrement conçu pour la performance.

Pas d’écran ni de distractions, uniquement des données

Une attention entièrement portée à la récupération et à l’optimisation de l’entraînement

Un appareil utilisé par des athlètes et des équipes de haut niveau

Aux footballeurs et aux personnes soucieuses de leur forme, il offre une compréhension plus approfondie de la façon dont leur corps réagit à l’entraînement.

Des stars du football aux sportifs amateurs

Dans les grands clubs de football comme le PSG, les gains les plus infimes peuvent faire toute la différence. C’est précisément ce que WHOOP permet d’obtenir.

En suivant leur récupération, leur sommeil et leur charge de travail, les joueurs peuvent ajuster leurs habitudes tout au long d’une saison exigeante.

Les supporters peuvent désormais appliquer les mêmes principes à leur propre entraînement, que ce soit pour améliorer leur condition physique en match, leurs performances en salle de sport ou leur bien-être général.

Pourquoi essayer WHOOP ?

Si vous souhaitez sérieusement améliorer vos performances, votre récupération et votre régularité, WHOOP vous donne un avantage fondé sur les données.

Il est particulièrement utile pour :