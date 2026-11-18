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Philippe Diallo, président de la Fédération française de football et candidat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), a levé le voile sur ses démarches pour constituer son équipe de campagne. Il assure avoir déjà mené des consultations avec plusieurs figures importantes du football international ainsi qu'avec des experts en gouvernance, afin d'élaborer un programme électoral fondé sur une vision différente de la gestion du football.

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Diallo s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce officielle de sa candidature à la présidence de la FIFA , en vue de l'élection prévue en mars prochain. Il a été interrogé sur les personnalités qui rejoindront sa campagne et sur le rôle que jouera son équipe dans la course à la direction de l'instance qui régit le football mondial.

Le président de la Fédération française a expliqué qu'il ne se contentait pas de critiquer le mode de gouvernance actuel de la FIFA, présidée par Gianni Infantino, mais qu'il entendait proposer des alternatives et des idées concrètes à travers son programme électoral. Il a précisé avoir commencé à préparer cette démarche avant l'annonce officielle de sa candidature.

Diallo a déclaré, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Je n'ai pas voulu me limiter à la critique, nous allons aussi contribuer et apporter notre vision. Avant même ma candidature, j'ai consulté des dizaines de personnes liées à la FIFA, ainsi que des représentants actuels et anciens d'organisations internationales, pour m'informer de leurs modes de gouvernance. »

Le candidat à la présidence de la FIFA a ajouté avoir également sollicité l'avis de plusieurs spécialistes de la bonne gouvernance, dans le but d'élaborer une vision globale de la manière de diriger l'instance internationale. Il a assuré que la constitution de son équipe de campagne en était à ses dernières étapes.

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« J'ai consulté des experts en bonne gouvernance. Nous sommes en train de finaliser la composition, et l'équipe qui me soutiendra sera dévoilée ultérieurement », a-t-il poursuivi, sans révéler les noms des personnalités qui l'accompagneront dans sa campagne ni la nature des rôles qu'elles occuperont au sein de son équipe.

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Dans le même temps, Diallo a identifié l'un des principaux dossiers sur lesquels il compte se concentrer durant sa campagne : la restructuration du processus décisionnel au sein de la FIFA, à travers un nouveau modèle de gouvernance laissant davantage de place à la participation et à la transparence, plutôt que de concentrer les pouvoirs entre les mains d'une seule personne.

Pour le président de la Fédération française, le mode de fonctionnement de l'instance internationale doit évoluer en matière de répartition des responsabilités, notamment pour les grandes décisions liées à l'avenir du football. Il insiste sur la nécessité de mécanismes plus ouverts, permettant une participation plus large au processus décisionnel.

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« On ne peut pas continuer avec une forme de gouvernance individuelle, où les grandes décisions du football sont prises sans aucune transparence », a affirmé Diallo à ce sujet, en référence à son opposition à un modèle de gouvernance qui, selon lui, confère au président de la FIFA une influence considérable dans la gestion des dossiers majeurs.

Le candidat français a présenté la vision qu'il souhaite mettre en œuvre en cas de victoire à l'élection, expliquant qu'il privilégie une séparation plus nette entre les responsabilités stratégiques et les tâches exécutives quotidiennes, afin de garantir une répartition des prérogatives au sein de l'institution internationale.

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« Je proposerai un modèle de gouvernance ouvert et participatif, dans lequel le président est responsable de la stratégie et de la vision, tandis que la gestion des opérations quotidiennes de la FIFA est confiée au secrétaire général », a-t-il précisé.

Ces déclarations traduisent la volonté de Diallo de faire de la réforme de la structure de gouvernance de la FIFA l'un des axes principaux de son programme électoral, en s'appuyant sur l'idée d'une moindre centralisation des décisions et d'un rôle renforcé des institutions et des dirigeants exécutifs dans la gestion des affaires de l'instance internationale.

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Si le président de la Fédération française n'a pas encore dévoilé les noms qui composeront son équipe de campagne, l'annonce de consultations menées avec des dizaines de personnalités et de responsables, anciens et actuels, ainsi qu'avec des experts en gouvernance, montre qu'il cherche à bâtir une campagne qui dépasse la simple critique, en proposant un projet de gouvernance alternatif destiné à convaincre les acteurs concernés par l'avenir de la direction du football mondial.