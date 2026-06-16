Présentation de Rúben Amorim à l'AC Milan : « Sa philosophie s'aligne parfaitement avec notre vision. »

Rúben Amorim a été officiellement présenté mardi comme nouvel entraîneur de l'AC Milan. Le technicien portugais a signé un contrat jusqu'en milieu d'année 2028 et aura pour mission de ramener les Rossoneri en Ligue des champions la saison prochaine. « C'est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme », a-t-il déclaré.

Le club lombard a vécu un véritable cauchemar lors de la dernière journée de Serie A : battu par Cagliari, il a vu ses concurrents, Côme et l’AS Rome, s’imposer, et se retrouve donc relégué en Europa League.

En conséquence, le club a pris des mesures radicales : outre l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada ont été limogés. Gerry Cardinale, représentant du propriétaire RedBird, reste en poste et se réjouit de l’arrivée d’Amorim.

« Nous suivons Rúben depuis des années », déclare-t-il sur les chaînes officielles du club. « Son passage au Sporting Lisbonne a été extrêmement impressionnant et correspond au style de jeu que nous voulons développer. »

« C’est l’un des entraîneurs les mieux préparés et les plus innovants de la nouvelle génération européenne : jeune, ambitieux et doté d’une identité footballistique moderne, caractérisée par une possession de balle dominante, un système de pressing moderne et une approche tactique claire. »

« Rúben croit en un football offensif, avec un pressing haut et des transitions rapides qui génèrent davantage de buts. Sa philosophie correspond parfaitement à notre vision, tandis que ses qualités de leader et son parcours dans le développement des joueurs ont retenu notre attention. »

« Nous avons confiance en Rúben et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du club », déclare Cardinale. Ce style offensif contraste avec la philosophie de son prédécesseur Allegri, adepte d’un football plus pragmatique.

Amorim se dit ravi. « Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière, et entraîner l’AC Milan a toujours été l’une des miennes. Je sais exactement ce que représente ce club : une histoire, un prestige et un public extraordinaire à travers le monde. »

« C’est un défi que j’aborde avec fierté et enthousiasme, pleinement conscient de ce que ces couleurs représentent. J’ai hâte de commencer et de vivre chaque jour la passion qui anime l’AC Milan », a déclaré Amorim, pour qui il s’agira d’un premier poste d’entraîneur depuis son départ de Manchester United en janvier.