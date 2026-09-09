L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, se retrouve menacé d'un limogeage du club saoudien, après la défaite surprise concédée face à Neom en Roshn League.

Al-Hilal s'est incliné face à Neom sur le score de 2-0, avant-hier lundi, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la sixième journée de la Roshn League.

Bien qu'il s'agisse de la première défaite d'Inzaghi avec Al-Hilal en Roshn League, le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » a affirmé que l'entraîneur italien pourrait quitter le club au cours de la prochaine période.

Le journal a précisé que l'Écossais Richard Hughes, le nouveau directeur sportif d'Al-Hilal, étudie les options liées à l'avenir du staff technique, l'avenir de Simone Inzaghi ayant été mis sur la table.

Hughes, accompagné de son équipe de travail, surveillera les indicateurs techniques relatifs aux performances de l'équipe au cours de la prochaine période, notamment avant la longue trêve liée à la Coupe d'Asie des nations 2027.

Les compétitions de la Roshn League seront suspendues du 16 décembre prochain au 11 février 2027, en raison de la Coupe d'Asie des nations organisée par l'Arabie saoudite.

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Avant cette période, Hughes et son équipe de travail étudieront les indicateurs de performance techniques : Inzaghi poursuivra avec son staff technique s'ils évoluent de manière ascendante, l'idée de recruter un nouvel entraîneur étant repoussée jusqu'à l'été prochain.

En revanche, si les indicateurs de performance techniques reculent, l'option d'un limogeage de l'entraîneur italien serait la plus probable, avec le recrutement d'un nouvel entraîneur pour diriger l'équipe durant la trêve liée à la Coupe d'Asie des nations.

Dans ce cas, Al-Hilal commencera à étudier les noms susceptibles de prendre en main « Al-Zaeem », à condition qu'ils soient en adéquation avec la manière dont l'équipe a été bâtie lors du dernier mercato estival, sans avoir besoin de procéder à de larges changements.

Il convient de rappeler que le contrat d'Inzaghi avec Al-Hilal expire à la fin de la saison en cours. Il a pris en main l'équipe depuis le début de la saison dernière, l'a menée à la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs 2025 et a remporté la Coupe du Roi, tandis qu'il a perdu le titre de la Roshn League au profit d'Al-Nassr.