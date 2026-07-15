Selon la presse, la star égyptienne Mohamed Salah aurait déjà désigné son premier choix en cas de maintien en Premier League après son départ de Liverpool, un transfert qui s’annonce retentissant.

Liverpool avait annoncé avant la fin de la saison dernière que Salah quitterait Anfield à l’issue de l’exercice en cours, tout en lui laissant la liberté de choisir sa prochaine destination, alors que l’intérêt de plusieurs clubs en Europe et ailleurs ne cessait de croître.

Des rumeurs l’envoyaient en Arabie saoudite, tandis que les clubs turcs de Fenerbaçhe et Galatasaray avaient manifesté leur intérêt ; mais la surprise est venue de l’hypothèse d’un retour à Chelsea.

Le joueur devrait fixer son choix dans les prochaines semaines, une fois son engagement avec la sélection égyptienne à la Coupe du monde 2026 achevé.

Selon le journal britannique The Sun, « toute offre de Chelsea constituerait la priorité de Mohamed Salah s’il opte pour un maintien en Premier League ».

Un retour au club londonien, où il a joué de 2014 à 2016 avant de partir en quête d’un temps de jeu plus régulier, prendrait ainsi forme.

Parallèlement, le capitaine des Pharaons continue d’être courtisé par plusieurs championnats étrangers, dont la Major League Soccer, la Saudi Pro League et la Super Lig turque.

Selon certaines sources, l’international égyptien disposerait déjà de « trois offres sérieuses » émanant de Beşiktaş, de Fenerbahçe et de Galatasaray, les trois cadors stambouliotes se livrant une concurrence acharnée pour s’attacher ses services.

Ces sources ajoutent que les propositions saoudiennes ne sont pas les plus élevées financièrement par rapport à d’autres offres, ce qui accentue la concurrence pour s’attacher ses services.

Lors de son premier passage chez les Blues, entre 2014 et 2016, l’international égyptien n’avait pas eu l’occasion de s’imposer, étant prêté à la Fiorentina puis transféré à l’AS Rome, où il a commencé à se forger une réputation de star du football européen.

Sous le maillot bleu, il a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues et a contribué au titre de champion d’Angleterre conquis par le club avant de s’envoler vers Liverpool en 2017.

Depuis son arrivée chez les « Reds », Salah a connu des succès retentissants : deux titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions et plusieurs autres trophées nationaux et continentaux, s’imposant comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire récente du club.

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