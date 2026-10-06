Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a décidé de changer le schéma de jeu sur lequel il compte s'appuyer lors de la rencontre face aux Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite affronte les Émirats arabes unis ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la finale de la vingt-septième édition du tournoi du Golfe.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Donis a décidé de modifier le schéma de jeu en s'appuyant sur trois joueurs au milieu de terrain, au lieu de deux, à savoir Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari.

L'entraîneur grec s'appuyait en permanence sur Mohamed Kanno et un autre joueur à ses côtés au milieu de terrain, lors des quatre derniers matchs du tournoi du Golfe, avec Saleh Abou Al-Shamat positionné comme meneur de jeu.

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Par ailleurs, le journal a révélé l'intention de Donis de titulariser Hassan Tambakti en défense, après que celui-ci a débuté sur le banc lors de la victoire face au Qatar aux tirs au but en demi-finale.

Sur le plan offensif, l'entraîneur grec compte titulariser Firas Al-Buraikan, mais il n'a pas encore tranché quant à savoir si Abdullah Al-Hamdan évoluera à ses côtés ou s'il se contentera de ce dernier comme unique attaquant.

Donis devrait régler tous les points en suspens lors de la réunion technique qu'il tiendra avec les joueurs quelques heures avant le début du match.

L'Arabie saoudite cherche à décrocher le premier titre de son histoire depuis 23 ans, plus précisément depuis sa victoire dans cette même compétition du Golfe en 2003.