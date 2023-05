Premier League : Harry Kane égale un record de Mohamed Salah que menace déjà Erling Haaland !

Kane est entré un peu plus dans la légende de la Premier League en également un record de Salah. Mais Haaland est déjà sur leurs talons !

Avec l'arrivée du phénomène Erling Haaland en Premier League, de nombreux records du championnat anglais sont en train de tomber les uns après les autres.

Mais il y en un qui lui résiste encore cette saison : celui du joueur qui a marqué au moins un but lors du plus grand nombre de journées disputées.

Kane fait aussi bien que Salah

Le record appartient depuis la saison 2017-2018 à Mohamed Salah. L'attaquant égyptien avait marqué au moins une fois lors de 24 des 38 journées de la Premier League cette saison-là !

Un record que vient d'égaler Harry Kane ce samedi 13 mai 2023. L'attaquant de Tottenham a en effet marqué l'unique but des siens lors de la défaite de son équipe 2 buts à 1 à Villa Park face à Aston Villa.

Comme il reste encore deux journées à disputer, Harry Kane pourrait battre le record de Mohamed Salah.

Haaland menace le record de Salah et de Kane

Et ce record est également dans le viseur d'Erling Haaland. Le Norvégien a déjà marqué lors de 22 journées de Premier League cette saison. Or, Manchester City, qui compte un match en retard, doit encore jouer quatre rencontres d'ici la fin du championnat dont la première ce dimanche 14 mai face à Everton.

Si Erling Haaland et Harry Kane parviennent tous les deux à inscrire au moins un but lors des matches qu'ils doivent encore disputer en Premier League, ils se retrouveront tous les deux à égalité avec au moins un but marqué lors de 26 journées !

Si le suspense est déjà plié pour le titre de meilleur buteur de la Premier League cette saison (35 buts pour Haaland, 26 pour Kane), leur duel pour le record du plus grand nombre de journées disputées avec au moins un but s'annonce indécis jusqu'à la fin du championnat.