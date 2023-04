Premier League : Aleksandar Mitrovic suspendu 8 matches après avoir poussé un arbitre

Pour avoir poussé un arbitre en FA Cup, Aleksandar Mitrovic a été suspendu pour un total de huit matches.

Fulham va faire face à un assez gros coup dur pour sa fin de saison. Actuel 10è de Premier League, le club du Sud-Ouest de Londres avait été éliminé en quart de finale de la FA Cup le 19 mars par Manchester United. À cette occasion, le buteur serbe Aleksandar Mitrovic avait été expulsé pour avoir poussé l'arbitre suite à décision d'exclure son coéquipier Willian, alors que son équipe menait 1-0... Comme le veut le règlement en Angleterre, le joueur de 28 ans a automatiquement été suspendu pendant trois matches et a purgé le premier samedi lors de la défaite à Bournemouth (1-2).

Huit matches de suspension

Mais la sanction sera en réalité beaucoup plus longue. Ce mardi, Mitrovic a en effet écopé de cinq matches de suspension supplémentaire. La fin de saison approchant à grands pas, le meilleur buteur des Cottagers (12 buts toutes compétitions confondues) ne reviendra que lors de la 36è journée à Southampton le 13 mai. Entre temps, il manquera quelques gros rendez-vous face à Manchester City et Liverpool.

Un coup dur pour Fulham, bien que leur maintien soit en très bonne voie avec 13 points d'avance sur le 18è Leeds. De son côté, Mitrovic confirme sa deuxième partie de saison en cute libre. Impressionnant en première moitié avec 10 buts en 12 matches de Premier League, il n'a inscrit qu'un seul but en championnat en 2023 et est muet depuis le 3 janvier en Premier League. Son dernier but toutes compétitions confondues remonte justement à ce quart de finale face aux Red Devils.