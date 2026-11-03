Premier commentaire du club d'Andorre après le décès de Jesús de Miguel

Le club du FC Andorra a tenu à présenter ses condoléances après le décès de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, qui s'est éteint mardi matin, des suites de la grave blessure qu'il avait subie lors de la rencontre entre les deux équipes en deuxième division espagnole, au stade « Heliodoro Rodríguez López ».

Le club andorran a publié un message sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse après la disparition du joueur, présentant ses condoléances à sa famille, à ses coéquipiers et à ses amis, ainsi qu'à tous les membres du club de Tenerife.

Dans son message, le FC Andorra écrit : « Le cœur brisé et avec une profonde tristesse, nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à la famille de Jesús de Miguel, à tous ses coéquipiers et ses amis, ainsi qu'au club de Tenerife. »

Le club a conclu son message par quelques mots empreints de tristesse et de solidarité : « Repose en paix », un geste d'humanité qui reflète l'ampleur du choc provoqué par le décès de l'attaquant de Tenerife dans le milieu du football espagnol.