Premier club à se manifester auprès de l’AC Milan pour Santiago Gimenez

La Lazio a pris des renseignements auprès de l’AC Milan au sujet de Santiago Gimenez, affirme La Repubblica. L’entraîneur Gennaro Gattuso voit en l’attaquant mexicain le leader offensif idéal du club romain.

Il y a quelques semaines déjà, il était apparu que la Lazio avait inscrit Gimenez sur sa liste. Le club avait toutefois d’abord jeté son dévolu sur l’ancien de l’Ajax Lorenzo Lucca. Mais ce dernier s’est blessé, ce qui a remis Gimenez dans le viseur.

Selon le journal italien, la Lazio a déjà mené des discussions avec l’entourage de Gimenez et a désormais aussi pris des renseignements auprès de son club, l’AC Milan.

Les Milanais sont disposés à se séparer de Gimenez. Un prêt avec option d’achat apparaît actuellement comme la formule la plus probable.

Le montant de cette option d’achat pourrait encore constituer un obstacle dans les négociations. L’AC Milan réclame une somme de vingt millions d’euros, mais la Lazio juge ce montant trop élevé.

Lors du mercato hivernal de la saison 2024/25, Gimenez avait encore été recruté par l’AC Milan en provenance de Feyenoord pour trente millions d’euros. Le Mexicain avait bien commencé à Milan, avant de nettement rentrer dans le rang.

La saison dernière, il n’a pas inscrit le moindre but en Serie A et a été fréquemment gêné par des blessures.