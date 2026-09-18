Les médias espagnols expriment leur mécontentement face à l'exclusion de l'idée qu'un joueur de la « Roja » puisse remporter le Ballon d'Or, décerné au meilleur joueur du monde pour l'année 2026, malgré la victoire lors de la dernière Coupe du monde.

À l'approche de la cérémonie du Ballon d'Or, prévue en octobre prochain, les discussions s'intensifient autour de l'identité du principal favori pour décrocher le trophée, parmi des noms tels que le Français Kylian Mbappé, l'Anglais Harry Kane, l'Argentin Lionel Messi et l'Espagnol Lamine Yamal.

Lors de sa participation à l'émission « El Larguero » sur la radio « SER », le journaliste espagnol Manu Carreño a déclaré : « Savez-vous ce qui me met en colère ? Nous partons presque du principe qu'un joueur espagnol ne la gagnera pas, et nous ne nous en indignons pas. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « On dit : bon, peut-être qu'ils la donneront à Mbappé ou peut-être à Kane, parce qu'ils ont réalisé de bonnes performances et ainsi de suite. Mais en même temps, personne n'a réalisé une saison exceptionnelle au point de tout balayer et de remporter le Ballon d'Or. »

Critique du paradoxe de la Coupe du monde

Carreño est allé plus loin, en s'appuyant sur l'histoire de la sélection espagnole en Coupe du monde, estimant que le sacre de l'Espagne dans la compétition ne s'est pas répercuté sur la course au Ballon d'Or lors des deux occasions où la « Roja » a décroché le titre.

Il a affirmé : « Au final, l'année où l'Espagne a remporté sa première Coupe du monde en 2010, ils ne nous l'ont pas donné, et maintenant que nous avons remporté notre deuxième Coupe du monde, ils ne nous l'ont pas donné non plus. »

Il a poursuivi : « Et ensuite, tout le monde dit que la Coupe du monde est quelque chose de grand. »

La liste des candidats au Ballon d'Or 2026 affiche une présence espagnole remarquée, menée par Lamine Yamal, qui entre dans la course après une saison solide avec le Barça et la sélection espagnole, tandis que la lutte réunit également plusieurs des plus grandes stars du football mondial.

Le nom du lauréat du trophée doit être annoncé lors de la cérémonie prévue à Londres le 26 octobre prochain.

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