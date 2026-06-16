Pourquoi Mohamed Salah a-t-il été remplacé contre la Belgique ?

El-Hadary a expliqué que Mohamed Salah avait été remplacé lors de la rencontre face à la Belgique, conclue sur le score de 1-1, permettant aux Pharaons de récolter un précieux point pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont ainsi récolté un point précieux lors de leur entrée en lice, conservant intactes leurs chances de qualification pour le tour suivant.

« Nous avons réalisé une bonne performance contre une équipe solide, et nous aurions aimé gagner, mais ce match nul constitue tout de même un résultat positif pour entamer la compétition », a-t-il déclaré lors d’une interview télévisée sur la chaîne « On Sport ».

Il a ajouté : « Tous les joueurs ont été à la hauteur de leurs responsabilités et ont livré un grand match. J’ai également tenu à féliciter Mostafa Shouber pour le niveau exceptionnel qu’il a montré tout au long de la rencontre. »

Concernant le remplacement de Mohamed Salah en cours de rencontre, El-Mahdi Soliman a expliqué que le capitaine des Pharaons ressentait une légère fatigue, ce qui a poussé le staff technique à le sortir.

Il a ajouté : « Mohamed Salah est un grand joueur et un véritable capitaine, toujours prêt à soutenir ses coéquipiers, mais il a ressenti une certaine fatigue pendant la rencontre et le staff technique a estimé que son remplacement était la meilleure décision. »

Le gardien égyptien a également souligné que son équipe n’avait peur d’aucun adversaire dans la compétition et que les joueurs nourrissaient de grandes ambitions pour cette édition de la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Notre objectif est de nous battre avec acharnement pour terminer en tête de notre groupe. Nous croyons en notre capacité à obtenir des résultats positifs lors des prochaines rencontres. »

Il a conclu en affirmant : « Nous misons gros sur les deux prochaines rencontres et nous voulons offrir du bonheur à nos supporters égyptiens, qui nous ont déjà témoigné un soutien exceptionnel. Nous comptons bien répondre à l’attente en honorant le maillot des Pharaons. »

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