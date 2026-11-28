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Mattia Liberali se confie sur son passé, son présent et son avenir.

Le milieu offensif de Côme, né en 2007 et passé par le Milan, a déclaré à SportWeek, l’hebdomadaire vendu en kiosque le samedi avec La Gazzetta dello Sport : « Ma première convocation en équipe nationale A ? Je jouais à FC 27 sur PlayStation pour essayer ma carte. J’ajouterais : enfin ! Les mois précédents, entre les matches et les déplacements, je n’avais presque jamais trouvé le temps. J’ai marqué plusieurs buts avec mon personnage, mais il n’était pas très fort : je l’ai mis en évolution et il s’améliore. »

« J’ai vu le message de Caqueret sur le groupe de l’équipe : “Bravo, Matti !” J’ai ouvert WhatsApp, tout le monde m’avait félicité. Puis je suis allé sur Instagram et la première publication que j’ai vue était la vidéo de Mancini annonçant les noms des joueurs convoqués : le mien y figurait aussi. J’ai d’abord appelé mes parents. Ils me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas du genre à exprimer à 100 % ce que je ressens. Ils m’ont demandé : “Mais tu es heureux ou pas ?”, parce qu’en effet, je n’en avais pas l’air. J’avais hâte d’y être, mais je suis quelqu’un de très pragmatique : je voulais y aller et vivre cette expérience. C’est tout. Avant d’y être, je n’arrive pas à me réjouir autant. »

« C’était étrange à Coverciano. J’y étais déjà allé avec les sélections de jeunes, mais avec les A, c’est vraiment tout autre chose. On ressent une pression différente. Et puis il y a les nouveaux coéquipiers, des joueurs qui évoluent à Manchester City, Arsenal ou l’Inter. Je connaissais déjà Calafiori et il m’a aidé. Sur le terrain, Donnarumma, et Gatti aussi, te poussent vraiment à rester concentré. Il y a aussi Bonucci et Bollini, que j’avais déjà eu comme entraîneur. »

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« Mancini ne m’a rien dit de particulier. Sur le plan du jeu, il m’a juste indiqué deux ou trois déplacements. Pour le reste, il m’a souhaité la bienvenue en me disant de rester tranquille. »

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« Ce qu’on s’est dit avec Cisse ? Le football est imprévisible, tout se passe très vite : on dirait qu’une éternité s’est écoulée, alors qu’en réalité, cela ne fait qu’un an. Ce qui m’a beaucoup fait rire, c’est la conférence de presse, parce qu’il n’y a pas si longtemps, nous étions encore ensemble dans le vestiaire de Catanzaro. »

« En Serie B, les débuts n’ont pas été faciles. C’était ma première expérience loin de chez moi et j’arrivais d’un environnement comme celui du Milan : beaucoup de jeunes sous-estiment la différence entre la Primavera et la Serie B. L’entraîneur, le directeur et le staff m’ont beaucoup aidé. J’ai passé les premiers mois en salle de musculation pour prendre du muscle, je ne jouais pas. Ils me disaient de rester tranquille, mais ça a été dur. Puis, quand on voit les premiers résultats, on comprend qu’on est sur la bonne voie. Tout dépend toujours de soi : des efforts et de l’investissement qu’on y consacre. J’ai pris 7 kilos de muscle, mais je dois encore en prendre. Je sens vraiment la différence quand je joue, surtout dans les duels avec les autres joueurs. Ce n’est pas comme si j’étais devenu culturiste, hein. »

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« Mon départ du Milan ? Honnêtement, je n’avais pas compris les raisons du club. À Catanzaro, j’ai dû davantage me remettre en question, ça m’a beaucoup aidé à faire mon introspection, à mieux me connaître. L’été dernier, j’étais honoré de l’intérêt du Milan. J’avais même reçu des messages de la direction, de personnes importantes au sein du club. Mais, avec mon agent Alessandro Lucci, j’avais choisi dès le départ d’aller à Côme pour progresser progressivement : la décision était déjà prise. Et je l’avais prise à mille pour cent, sans hésitation. Ces dernières années, j’ai compris que les décisions, c’est à soi et à soi seul de les prendre. On peut demander conseil, bien sûr, mais le dernier mot doit nous revenir. »

« J’ai discuté avec Fabregas, mais il n’y avait pas grand-chose à dire. Il suffisait de regarder l’équipe, son style de jeu : je pense qu’il correspond bien à mes qualités. Côme est un club jeune, composé de garçons humbles mais ambitieux, qui ont tous la tête sur les épaules. C’est ce qui fait que tous les habitants s’attachent à l’équipe. »

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« Nico Paz m’a impressionné par sa puissance physique. Sur le plan de la constitution, il est vraiment impressionnant. Je ne m’y attendais pas. Et puis il y a son goût du travail, son humilité, ainsi que son apport défensif. »

« Mentalement, Baturina est très fort, sûr de lui, arrogant juste ce qu’il faut. »

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« Quel coéquipier je choisirais pour le reste de ma carrière ? Caqueret. C’est une machine de guerre qui ne s’arrête jamais. Je le fais courir et moi, je joue. »

« Maurizio Viscidi, responsable des sélections italiennes de jeunes, a dit que j’étais le talent le plus espagnol du football italien ? Sur le plan du jeu, je me reconnais là-dedans, j’aime beaucoup cette façon de concevoir le football. Et ici, à Côme, notre manière de jouer est assez espagnole. J’ai énormément de progrès à faire, j’aimerais être davantage conscient de mes qualités de footballeur. »

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« Un dîner avec Olise ? Je lui demanderais comment il fait pour rester aussi calme en toutes circonstances, concentré malgré toute l’attention qu’il attire, y compris par sa façon d’être. »