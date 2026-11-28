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Mattia Liberali se confie sur son passé, son présent et son avenir.

Le milieu offensif de Côme, né en 2007 et passé par l'AC Milan, a déclaré à SportWeek, l'hebdomadaire vendu samedi avec La Gazzetta dello Sport : « Ma première convocation en équipe nationale A ? Je jouais sur la PlayStation à FC 27 pour tester ma carte. Enfin, devrais-je dire : les mois précédents, entre les matches et les déplacements, je n'avais presque jamais trouvé le temps. J'ai marqué plusieurs buts avec mon personnage, mais il n'était pas très fort : je l'ai mis en évolution et il progresse. »

« J'ai vu sur le groupe de discussion de l'équipe le message écrit par Caqueret : “Bravo, Matti !” J'ai ouvert WhatsApp, tout le monde m'avait félicité. Puis je vais sur Instagram et le premier post qui apparaît est la vidéo de Mancini dans laquelle il annonçait les noms des joueurs convoqués : le mien y figurait aussi. J'ai d'abord appelé mes parents. Ils me connaissent bien, ils savent que je n'exprime pas à 100 % ce que je ressens. Ils m'ont demandé : “Mais tu es heureux ou pas ?”, parce qu'en effet, je n'en avais pas l'air. J'avais hâte, mais je suis quelqu'un de très pragmatique : je voulais y aller et vivre l'expérience. C'est tout. Avant, je n'arrive pas à être trop heureux. »

« À Coverciano, c'était étrange. J'y étais déjà allé avec les sélections de jeunes, mais avec les grands, c'est vraiment tout autre chose. On ressent une pression différente. Et puis il y a les nouveaux coéquipiers, des joueurs qui évoluent à Manchester City, à Arsenal, à l'Inter. Je connaissais déjà Calafiori et il m'a aidé. Sur le terrain, Donnarumma, et Gatti aussi, te gardent très concentré. Il y a aussi Bonucci et Bollini, que j'avais déjà eu comme entraîneur. »

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« Mancini ne m'a rien dit de particulier. Sur le plan du football, il m'a juste parlé de deux ou trois déplacements. Pour le reste, il m'a souhaité la bienvenue en me disant de rester tranquille. »

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« Ce qu'on s'est dit avec Cisse ? Le football est imprévisible, tout va très vite : on dirait qu'une éternité s'est écoulée, alors qu'en réalité, ça ne fait qu'un an. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est la conférence de presse, puisque l'autre jour encore, nous étions ensemble dans le vestiaire de Catanzaro. »

« En Serie B, ça n'a pas été facile au début. C'était ma première expérience loin de chez moi et j'arrivais d'un environnement comme celui de l'AC Milan : beaucoup de jeunes sous-estiment la différence entre une équipe Primavera et la Serie B. L'entraîneur, le directeur et le staff m'ont beaucoup aidé. J'ai passé les premiers mois à la salle de sport pour prendre du muscle, je ne jouais pas. Ils me disaient de rester tranquille, mais ça a été dur. Puis, quand on voit les premiers résultats, on comprend qu'on est sur la bonne voie. Tout dépend toujours de soi : de l'effort et de l'investissement qu'on y met. J'ai pris 7 kilos de muscle, mais je dois encore en prendre. Je sens vraiment la différence quand je joue, surtout dans les duels avec les autres joueurs. Ce n'est pas comme si j'étais devenu bodybuilder, hein. »

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« Ma cession par l'AC Milan ? Honnêtement, je n'avais pas compris les raisons de l'AC Milan. À Catanzaro, j'ai dû me remettre davantage en question, ça m'a beaucoup aidé à regarder en moi et à mieux me connaître. L'été dernier, j'étais honoré de l'intérêt de l'AC Milan. J'avais aussi reçu des messages de la direction, de personnes importantes au sein du club. Mais avec mon agent Alessandro Lucci, j'ai choisi dès le départ d'aller à Côme pour progresser progressivement : la décision était déjà prise. Je l'avais prise à 1 000 %, sans changer d'avis. Ces dernières années, j'ai compris que les décisions, c'est toi et toi seul qui dois les prendre. Tu peux demander conseil, bien sûr, mais le dernier mot doit t'appartenir. »

« J'ai discuté avec Fabregas, mais il n'y avait pas grand-chose à dire. Il a suffi de regarder l'équipe et son style de jeu : je pense qu'il correspond bien à mes qualités. Côme est un club jeune, composé de garçons humbles mais ambitieux, qui ont tous la tête sur les épaules. Et c'est ce qui fait que tous les habitants de la ville s'attachent à l'équipe. »

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« Nico Paz m'a impressionné par sa force physique, sa carrure est vraiment impressionnante. Je ne m'y attendais pas. Il y a aussi son goût du travail, son humilité et même sa contribution défensive. »

« Mentalement, Baturina est très fort, sûr de lui, arrogant juste ce qu'il faut. »

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« Quel coéquipier je choisirais pour le reste de ma carrière ? Caqueret, c'est une machine de guerre qui ne s'arrête jamais. Je le fais courir et moi, je joue. »

« Maurizio Viscidi, responsable des sélections de jeunes de l'Italie, a dit que j'étais le talent le plus espagnol du football italien ? Sur le plan du football, je me reconnais dans cette description, j'aime beaucoup cette façon de voir le jeu. Et ici, à Côme, notre façon de jouer est assez espagnole. J'ai énormément de choses à améliorer, j'aimerais être plus conscient de mes qualités de footballeur. »

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« Un dîner avec Olise ? Je lui demanderais comment il fait pour rester aussi calme en toutes circonstances, concentré malgré l'attention qu'il attire, y compris par sa façon d'être. »