Pourquoi le PSV porte un maillot spécial contre le SC Heerenveen

Le PSV affrontera sc Heerenveen vendredi prochain avec un maillot spécial. Le club d’Eindhoven rend ainsi hommage à l’icône du club Coen Dillen, qui aurait fêté ses 100 ans ce lundi.

Dillen, décédé en 1990, avait inscrit pas moins de 43 buts en Eredivisie lors de la saison 1956-1957, un record toujours en vigueur. Lorsque des attaquants enchaînent les buts, le soi-disant indice Coen Dillen est souvent mis en avant, mais jusqu’à présent, l’icône du PSV n’a pas été détrônée.

Vendredi, face à Heerenveen, le PSV portera un maillot inspiré des grandes années de Dillen au Philips Stadion. Le logo de l’époque fera lui aussi son retour, à titre exceptionnel, sur le maillot du club d’Eindhoven.

Une typographie spéciale a été conçue pour les numéros dans le dos et, pour une fois, les noms des joueurs ne seront pas visibles à l’arrière. Un choix qui renoue avec la manière dont les maillots étaient conçus dans les années 1950.

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Sur son site internet, le PSV rend hommage à Dillen. « Sa production de buts hors norme a fait de lui une vedette sur le terrain, mais en dehors, il est surtout resté lui-même. Alors qu’il enchaînait les buts pour le PSV le week-end, il se tenait tout simplement dans la boutique de cigares en semaine. Pas de caprices de star, pas de folie des grandeurs. Pour Dillen, tout cela allait de soi. »



« Cette modestie constitue le fil rouge de la campagne en l’honneur de Coen Dillen. Il ne s’agit pas seulement de mettre un meilleur buteur au centre de l’attention, mais surtout l’homme derrière le footballeur. Un enfant d’Eindhoven qui laissait parler ses pieds et qui, malgré ses performances, gardait toujours les pieds sur terre », ajoute la direction du PSV.

Le PSV a également lancé une belle vidéo autour de cet hommage à Dillen. On y voit un supporter jouer un rôle central, en se remémorant ses jeunes années, lorsque Dillen faisait sensation comme attaquant.