Alors que les joueurs de Premier League se sont agenouillés pour lutter contre le racisme, l'attaquant anglais de Leeds United, Dominic Calvert-Lewin, est resté debout lors de la rencontre de dimanche face à Manchester United, qui s'est soldée par un match nul (1-1).

Depuis la pandémie de Covid-19, la ligue de Premier League a instauré un rituel avant le coup d'envoi des matches : au coup de sifflet de l'arbitre, chaque joueur met un genou à terre pour protester contre le racisme.

Ce geste s'est progressivement estompé ces derniers mois, mais il a refait surface cette semaine dans le cadre de la campagne « No Room for Racism », selon ce qu'a rapporté la chaîne française « RMC Sport ».

Selon son entraîneur Daniel Farke, la décision de Dominic découle du « respect ». Il a ajouté en conférence de presse : « Dom dit : "Je ne laisserai personne me contrôler. Je montre mon respect en me défendant moi-même." Chacun est différent et montre son respect pour cette campagne à sa manière. C'est assurément une bonne campagne et une noble cause que le monde du football et du sport en général soutient dans de telles situations, car le vestiaire est un formidable exemple de la façon dont nous vivons tous ensemble. »

Ce n'est pas la première fois que l'attaquant de Leeds prend cette décision, puisqu'il était également resté debout lors du match contre Burnley à la fin de la saison dernière.

Ainsi, Ainsley Maitland-Niles (Everton), Issa Diop (Ipswich Town), Marc Guéhi (Manchester City) ainsi que Ryan et Tyler Adams (Bournemouth) ont eux aussi choisi de ne pas s'agenouiller lors des matches de cette semaine.

Ce mouvement est né en 2020 à la suite de la mort de George Floyd après son interpellation par la police américaine, ce qui a déclenché le mouvement « Black Lives Matter ».

En conséquence, ce geste fort a été appliqué avant chaque match en Angleterre, mais cette pratique a cessé en 2022. Néanmoins, pour réaffirmer cette position, il a été convenu de mettre un genou à terre deux fois par saison.







