Pourquoi en voulez-vous au meilleur joueur de l'histoire du monde arabe ?

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Riyad Mahrez, le meilleur joueur de l'histoire du monde arabe ! Oui, Mahrez, qui a mené Leicester City au miracle du sacre en Premier League, a remporté la Premier League avec Manchester City, a été sacré en Ligue des champions et a conduit l'Algérie à la victoire en Coupe d'Afrique des nations 2019, mérite d'être au cœur du débat lorsqu'on évoque le plus grand joueur arabe de l'histoire.

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Mais attendez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire qu'il n'était pas un titulaire permanent à Manchester City, qu'il n'était pas la première star de l'équipe, que ses titres européens sont arrivés aux côtés d'un groupe des meilleurs joueurs du monde, et peut-être ajoutera-t-il qu'il existe des joueurs techniquement meilleurs que lui !

Bon... et Mohamed Salah ?!

Mohamed Salah, meilleur joueur de l'histoire du monde arabe !

L'auteur d'un parcours exceptionnel avec Liverpool, l'une des stars les plus marquantes du championnat anglais à l'ère moderne, vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League, détenteur de records et de distinctions individuelles qu'il est difficile d'ignorer.

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Mais attendez... il y aura quelqu'un pour vous dire : comment peut-il être le meilleur joueur arabe de l'histoire alors qu'il n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des nations avec la sélection de son pays ? Comment peut-on placer un joueur qui n'a décroché aucun titre continental avec l'équipe d'Égypte au-dessus de joueurs qui ont soulevé le trophée africain à plusieurs reprises ?

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Et Achraf Hakimi ?!

Achraf Hakimi, meilleur joueur de l'histoire du monde arabe !

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L'une des stars les plus marquantes au poste d'arrière droit dans le monde, auteur d'un parcours européen exceptionnel avec de grands clubs, sacré en Ligue des champions, et l'une des figures majeures de la sélection marocaine qui a réalisé un exploit historique lors de la Coupe du monde 2022.

Mais la réponse est là aussi, toute prête : « Il reste un défenseur, après tout ! » Comme si jouer en défense diminuait la valeur d'un joueur, ou comme si l'influence au football ne se mesurait qu'au nombre de buts !

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Majed Abdullah, meilleur joueur de l'histoire du monde arabe !

La légende du football saoudien, l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football asiatique, auteur d'un parcours de buteur exceptionnel avec Al-Nassr et la sélection saoudienne.

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Mais qu'allez-vous entendre ? : « Va-t-on revenir à l'ère du noir et blanc ? Où Majed Abdullah a-t-il joué ? Et quels exploits a-t-il accomplis en dehors des pelouses arabes ? Et comment peut-on le comparer à des joueurs qui ont affronté les meilleures stars du monde dans les grands championnats européens ? »

Et Mohamed Aboutrika ?!

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Le meilleur joueur de l'histoire du monde arabe, selon beaucoup de ceux qui ont vécu son talent et son influence exceptionnelle avec Al-Ahly et la sélection d'Égypte, plusieurs fois champion d'Afrique, auteur d'exploits continentaux et mondiaux avec son club et la sélection de son pays.

Mais certains diront : « Tous ses titres ont été remportés en Afrique ! Pourquoi n'a-t-il pas tenté l'aventure professionnelle en Europe ? Pourquoi ne s'est-il pas mis à l'épreuve dans les grands championnats ? Et les titres avec Al-Ahly et la sélection d'Égypte suffisent-ils pour concourir au titre de meilleur joueur arabe ? »

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Et ainsi de suite... le débat ne s'achève jamais !

Car si vous choisissez Hossam Hassan, vous trouverez quelqu'un pour vous rappeler que l'essentiel de sa carrière s'est déroulé dans le football africain et arabe ; et si vous choisissez Rabah Madjer, vous trouverez quelqu'un pour minimiser sa longévité au sommet européen. Et si vous choisissez Badou Zaki, certains vous rappelleront la différence d'époque ; et si vous choisissez Sami Al-Jaber, Saeed Al-Owairan, Lakhdar Belloumi, Yasser Al-Qahtani, Ahmed Radhi, Jassem Yaqoub, Tarek Dhiab ou d'autres grands noms du monde arabe, vous trouverez toujours quelqu'un pour chercher un angle afin de dénigrer votre choix.

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Des dizaines de légendes de nationalités et de générations différentes, chacune avec ses atouts et ce qui peut être discuté et critiqué.

Mais pourquoi chaque choix se transforme-t-il en bataille ?

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Le problème n'est pas le désaccord sur l'identité du meilleur joueur arabe de l'histoire, car c'est un débat naturel et plaisant, mais bien la manière dont nous gérons ce désaccord.

Il semble parfois que certains supporters ne cherchent pas tant à prouver que leur joueur est le meilleur qu'à démontrer que les autres ne méritent pas d'être dans la course, comme si le chemin pour élever leur candidat ne passait que par la démolition des autres prétendants !

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Si vous estimez que Mohamed Salah est le meilleur, pourquoi avez-vous besoin de minimiser Hakimi, Mahrez ou d'autres ? Et si vous êtes convaincu que Riyad Mahrez surpasse tout le monde, pourquoi le fait qu'il ne participe pas à certains matches devient-il une raison de railler ses exploits ? Et si vous estimez que Majed Abdullah est le plus grand, pourquoi diminuer la valeur des générations suivantes ?

Pourquoi démolir les légendes des autres pour renforcer la nôtre ?

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Comparer les joueurs ne signifie pas que l'un d'eux doit être sans défauts, ni que le candidat que vous choisissez doit posséder tous les palmarès possibles.

Chaque joueur a ses circonstances, sa génération, son poste, la nature des compétitions qu'il a disputées et les défis qu'il a affrontés.

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Vous avez le droit de considérer Salah comme le meilleur, l'Algérien a le droit de choisir Mahrez, le Marocain a le droit de défendre Hakimi, le Saoudien a le droit de placer Majed Abdullah au sommet, et l'Égyptien a le droit de s'accrocher à Aboutrika ou à Hossam Hassan.

Et tout le monde a le droit d'être en désaccord, de discuter des chiffres, des titres et des niveaux, voire de se critiquer mutuellement avec des arguments footballistiques.

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Mais il n'est pas normal que chaque débat se transforme en tentative d'arracher aux autres le droit d'être fiers de leurs légendes.

Élevez vos candidats plutôt que de démolir les autres !

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Mohamed Salah n'a pas besoin de minimiser Mahrez pour devenir grand, Mahrez n'a pas besoin de nier les exploits de Salah, Aboutrika ne perd pas son talent parce qu'il n'a pas joué en Europe, Hakimi ne devient pas moins précieux parce qu'il évolue en défense, et Majed Abdullah ne perd pas son statut parce que le football a changé depuis son époque.

Nous avons une histoire arabe riche en stars et en légendes, et nous sommes censés en être tous fiers, et non la traiter comme une compétition visant à nous faire tomber les uns les autres.

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La question la plus importante n'est peut-être pas : qui est le meilleur joueur arabe de l'histoire ? Mais plutôt : pourquoi certains ne parviennent-ils pas à célébrer leurs légendes sans nourrir une rancune footballistique envers celles des autres ?