Pourquoi avez-vous quitté le match de Manchester United avant la fin ? La réponse d'Emery

Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a révélé la raison de son départ d'Old Trafford avant le coup de sifflet final de la rencontre de son équipe face à Manchester United, qui s'est soldée par un match nul 4-4, après que les locaux ont inscrit leur quatrième but à la 96e minute, dans une scène qui a suscité des interrogations sur la réaction du technicien espagnol.

Emery s'est exprimé après le match au micro de la chaîne « Sky Sports », où on lui a demandé si ce qui s'était passé reflétait le manque d'expérience de son équipe ou le jeune âge de ses joueurs, et si cette rencontre constituait une expérience dont ils devaient tirer des leçons, ce à quoi il a répondu : « Je ne sais pas. »

Au sujet de l'influence de l'histoire et des résultats précédents d'Aston Villa à Old Trafford, le technicien espagnol a précisé : « Nous suivons notre chemin, et nous pouvons rester positifs même avec cette défaite. »

L'entretien a abordé son départ du terrain avant la fin du match, après qu'il est apparu quittant la pelouse alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage était en train de vérifier le quatrième but de Manchester United. Emery a alors répondu, s'étonnant de la répétition des questions sur cet épisode : « Ils ont marqué un but à la 96e minute ! »

Il a ajouté, en réponse à une question sur le fait de savoir si son geste venait de l'énervement : « Il n'y a aucun énervement, ils ont marqué à la 96e minute, et six minutes de temps additionnel avaient été accordées, j'ai pensé que le match était sur le point de se terminer. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il estimait que le but était injuste, Emery l'a nié, affirmant que la raison de son départ était liée au moment où le but avait été inscrit, et a déclaré : « Ils ont marqué le but à la 96e minute, vous me demandiez pourquoi je suis parti avant cela, parce que la 96e minute et 30 secondes était le moment où nous allions engager. »

L'entraîneur d'Aston Villa a conclu ses propos sur le ton de la plaisanterie à propos de la difficulté à s'exprimer en anglais, en disant : « Mon anglais est très faible, mais est-ce clair ou non ? »