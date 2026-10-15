Des informations de presse ont révélé la véritable raison des résultats négatifs que connaît l'Ittihad ces derniers temps, sous la direction de son entraîneur allemand Jens Wiesing.

L'Ittihad a disputé deux matches depuis la fin de la dernière trêve internationale : une défaite face à Al Hilal sur le score de 3-2, lors de la huitième journée de Roshn League, avant une nouvelle défaite contre Shabab Al Ahli, 2-1, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Le journaliste saoudien Bandar Al Khalil a dévoilé les raisons de ce net recul des résultats depuis la fin de la dernière trêve internationale, en affirmant l'existence de différends financiers et contractuels entre Wiesing et la direction de l'Ittihad.

Al Khalil a écrit, via son compte personnel sur le site X : « Le Jens Wiesing d'avant la trêve n'est pas le Jens Wiesing d'après. »

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Et de préciser : « Il y a des dossiers contractuels et financiers en suspens entre l'entraîneur et la direction de l'Ittihad. J'espère qu'ils seront traités avec sagesse et que la situation sera rapidement maîtrisée, car leur persistance sans solution pourrait se répercuter négativement sur la stabilité de l'équipe et ses résultats à l'avenir. »

La défaite contre Al Hilal était la première subie par l'Ittihad cette saison en Roshn League, avant de concéder son premier revers en Ligue des champions d'Asie Elite, sur la pelouse du stade Al Inmaa, face à Shabab Al Ahli.

L'Ittihad a reculé à la quatrième place du classement du championnat saoudien avec 17 points, à quatre longueurs d'Al Hilal, le leader.

En revanche, le total de l'Ittihad est resté bloqué à un seul point, ce qui le place au douzième rang du classement du groupe Ouest dans la compétition asiatique, une situation qui menace sa qualification pour les huitièmes de finale.