L'avenir du Néerlandais Marino Pusic avec Al-Ahli semblait en jeu avant la confrontation face à Al-Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite, après que des informations antérieures aient laissé entendre qu'une défaite de l'équipe ou l'absence de victoire pourrait précipiter son départ de la direction technique.

Mais le match s'est soldé par un match nul 1-1, et malgré les points d'interrogation persistants autour de la prestation d'Al-Raqi, aucune décision de limoger l'entraîneur n'a été prise, ce qui soulève des questions sur ce qui a stoppé le processus de changement.

Selon ce qu'a révélé le journaliste Abdelrahman Amer dans l'émission « Dawrina Ghaïr », l'obstacle financier serait à l'origine du blocage du limogeage de Pusic, bien que la direction exécutive ait déjà arrêté sa décision de procéder à un changement technique, en raison de son insatisfaction face aux prestations de l'équipe et au recul de ses résultats au cours de la dernière période.

La crise remonte aux détails du contrat de l'entraîneur néerlandais, qui court sur deux saisons jusqu'en juin 2028, puisqu'il ne comporte pas de simple clause pénale permettant à Al-Ahli de résilier le contrat contre un montant limité, ce qui lie la rupture du contrat au versement intégral des salaires de la période restante.

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Amer a précisé que les engagements financiers requis pour mettre fin au contrat de Pusic atteignent environ 7,5 millions d'euros, soit plus de 45 millions de riyals saoudiens, alors que l'entraîneur s'accroche à l'obtention de l'intégralité de ses dus pour accepter de partir, ce qui place la direction devant un coût extrêmement élevé.

Ainsi, le match nul face à Al-Sadd n'a pas suffi à faire changer la position de la direction vis-à-vis de l'entraîneur, mais il ne s'est pas non plus transformé en une décision de limogeage immédiate, après que la volonté technique de changer se soit heurtée à un obstacle financier majeur, d'autant plus que mettre fin au contrat à l'heure actuelle signifie supporter la valeur des salaires restants jusqu'à son échéance.

De cette manière, il semble que le maintien de Pusic avec Al-Ahli ne soit pas nécessairement lié à un regain de confiance dans sa capacité à diriger l'équipe, mais plutôt dicté par les calculs financiers complexes de son contrat, la direction se retrouvant devant deux choix difficiles : assumer la facture du départ qui dépasse les 45 millions de riyals, ou conserver l'entraîneur malgré le recul des résultats et les critiques incessantes.