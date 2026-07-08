Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Fran Garcia Real Madrid 2025Getty

Traduit par

Pour un montant symbolique, le Real Madrid se sépare de son défenseur

F. Garcia
Real Madrid
Bétis Séville
Espagne

L'impact de l'arrivée de Kokorilla

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Real Betis a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du latéral gauche Fran García lors de ce mercato estival.

Dans un tweet publié sur son compte X, Romano a précisé que le montant de la transaction s’élevait à 4 millions d’euros, tandis que le Real Madrid conserverait 50 % de la valeur de tout futur transfert du joueur, conformément aux clauses de l’accord conclu entre les deux clubs.

Les examens médicaux sont déjà planifiés, et le joueur doit arriver à Séville dans les prochaines heures pour finaliser officiellement son transfert.

Selon le journaliste, ce départ confirme les grandes lignes du plan de l’entraîneur portugais José Mourinho pour la nouvelle saison au Real Madrid, où il comptera sur Marc Cucurella, recrue estivale en provenance de Chelsea, comme titulaire au poste d’arrière gauche, avec Álvaro Carreras comme doublure, en attendant le retour de Ferland Mendy de sa blessure.

Le Bétis officialisera l’opération dès la visite médicale accomplie et les dernières formalités validées.

Jeux d'amitié des clubs
Sportfreunde Lotte crest
Sportfreunde Lotte
SFL
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET

Lire aussi :
La vérité sur l’intérêt du Real Madrid pour Omar Marmoush

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google