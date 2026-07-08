Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Real Betis a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du latéral gauche Fran García lors de ce mercato estival.

Dans un tweet publié sur son compte X, Romano a précisé que le montant de la transaction s’élevait à 4 millions d’euros, tandis que le Real Madrid conserverait 50 % de la valeur de tout futur transfert du joueur, conformément aux clauses de l’accord conclu entre les deux clubs.

Les examens médicaux sont déjà planifiés, et le joueur doit arriver à Séville dans les prochaines heures pour finaliser officiellement son transfert.

Selon le journaliste, ce départ confirme les grandes lignes du plan de l’entraîneur portugais José Mourinho pour la nouvelle saison au Real Madrid, où il comptera sur Marc Cucurella, recrue estivale en provenance de Chelsea, comme titulaire au poste d’arrière gauche, avec Álvaro Carreras comme doublure, en attendant le retour de Ferland Mendy de sa blessure.

Le Bétis officialisera l’opération dès la visite médicale accomplie et les dernières formalités validées.

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