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GOAL
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Pour son ami : Ronaldo va-t-il provoquer le limogeage de l'entraîneur d'Al-Nassr ?

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
C. Ronaldo
A. Postecoglou
R. Martinez
Arabie saoudite
Portugal
Australie
Espagne

La star portugaise pourrait changer la donne

Des rapports médiatiques ont révélé une surprise qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours, concernant la possibilité d'un départ de l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr en Arabie saoudite, à cause du Portugais Cristiano Ronaldo.

Postecoglou a pris ses fonctions en début de saison, mais il n'a pas offert le niveau attendu de lui, puisqu'il a trébuché lors de deux matches de Roshn League, avec un nul dans l'un et une défaite dans l'autre, avant de s'incliner face à Al-Aïn aux Émirats arabes unis 0-4 en Ligue des champions de l'AFC Elite.

À lire également : surprise, Cristiano Ronaldo reçoit un choc de la part de sa famille !

Selon ce qu'a rapporté l'émission saoudienne « Nadeena », la période à venir sera délicate au sein d'Al-Nassr, et Postecoglou pourrait être limogé afin de nommer l'Espagnol Roberto Martinez, ancien entraîneur du Portugal, qui entretient une relation forte avec Ronaldo.

La source a précisé que cette décision pourrait être prise si les résultats d'Al-Nassr continuaient de décliner, Ronaldo cherchant à donner tout ce qu'il a durant la prochaine période afin de terminer de la meilleure manière possible.

Il convient de rappeler que « Il Dottore » traverse une période difficile après sa récente crise avec Jorge Jesus, l'entraîneur du Portugal, avec qui il a atteint une impasse, avant que le meilleur buteur de l'histoire du football ne décide de quitter le rassemblement.

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