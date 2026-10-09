Pour son ami : Ronaldo va-t-il provoquer le limogeage de l'entraîneur d'Al-Nassr ?

Des rapports médiatiques ont révélé une surprise qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours, concernant la possibilité d'un départ de l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr en Arabie saoudite, à cause du Portugais Cristiano Ronaldo.

Postecoglou a pris ses fonctions en début de saison, mais il n'a pas offert le niveau attendu de lui, puisqu'il a trébuché lors de deux matches de Roshn League, avec un nul dans l'un et une défaite dans l'autre, avant de s'incliner face à Al-Aïn aux Émirats arabes unis 0-4 en Ligue des champions de l'AFC Elite.

À lire également : surprise, Cristiano Ronaldo reçoit un choc de la part de sa famille !

Selon ce qu'a rapporté l'émission saoudienne « Nadeena », la période à venir sera délicate au sein d'Al-Nassr, et Postecoglou pourrait être limogé afin de nommer l'Espagnol Roberto Martinez, ancien entraîneur du Portugal, qui entretient une relation forte avec Ronaldo.

Prochains matchs ALN Saudi Pro League 14:00 DIR

La source a précisé que cette décision pourrait être prise si les résultats d'Al-Nassr continuaient de décliner, Ronaldo cherchant à donner tout ce qu'il a durant la prochaine période afin de terminer de la meilleure manière possible.

Il convient de rappeler que « Il Dottore » traverse une période difficile après sa récente crise avec Jorge Jesus, l'entraîneur du Portugal, avec qui il a atteint une impasse, avant que le meilleur buteur de l'histoire du football ne décide de quitter le rassemblement.