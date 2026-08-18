Le Nigérian George Ilenikhena, attaquant d'Al-Ittihad, a mis dans l'embarras son coéquipier marocain Youssef En-Nesyri, lors de sa première titularisation avec l'équipe.

Al-Ittihad s'est déplacé ce mardi sur la pelouse du stade de la cité sportive du roi Abdallah à Buraydah, pour affronter Al-Najma en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

La rencontre a vu l'attaquant nigérian George Ilenikhena être titularisé pour la première fois, depuis son arrivée au club d'Al-Ittihad en provenance de Monaco lors du dernier mercato hivernal.

Ilenikhena n'a pas déçu, inscrivant un doublé dans les 45 premières minutes, précisément aux 16e et 38e minutes, après deux frappes puissantes du pied gauche, la première depuis l'intérieur de la surface de réparation et la seconde de l'extérieur.

Les prestations de l'attaquant nigérian de 20 ans ont mis dans l'embarras Youssef En-Nesyri, d'autant plus que ce dernier n'a pas affiché le niveau escompté depuis son arrivée à Al-Ittihad lors du dernier mercato hivernal en provenance de Fenerbahçe.

Il est vrai que l'attaquant marocain a inscrit l'unique but d'Al-Ittihad lors du match nul 1-1 face à Al-Khaleej, à l'occasion de la première journée de la Saudi Pro League, mais les supporters des « Tigres » ont réclamé que la chance soit donnée à Ilenikhena à ses dépens durant la période à venir.

Rappelons que le nom d'Ilenikhena a été associé à un départ d'Al-Ittihad lors du mercato estival en cours, dans un contexte d'intérêt de certains clubs européens pour obtenir ses services, mais cela ne s'est pas encore concrétisé jusqu'à présent.