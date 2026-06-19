Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

Traduit par

Pour Ronaldo… Le Portugal mise sur sa « recette du succès » face à l'Ouzbékistan

C. Ronaldo
J. Felix
Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.
Arabie saoudite

Le « Brésil de l'Europe » a échoué lors de son premier test en Coupe du monde.

L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, compte bien appliquer sa « recette de la victoire » pour décrocher enfin son premier succès dans la Coupe du monde 2026, face à l’Ouzbékistan.

Mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes, les Portugais ont été tenus en échec 1-1 par la République démocratique du Congo, en raison d’une efficacité offensive trop limitée pour le « Brésil de l’Europe ».

Selon le journal portugais Record, le sélectionneur alignera João Félix, la star d’Al-Nasr, dans le onze de départ afin de pallier ce manque de punch offensif.

Le Portugal affrontera l’Ouzbékistan mardi prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien, l’entraîneur espagnol est convaincu que la présence du joueur du Nassr redonnera du punch à une attaque emmenée par Ronaldo, après le plus faible total de tirs (7) de l’histoire portugaise en Coupe du monde face à la RD Congo.

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB

Le duo Ronaldo-Félix, déjà décisif la saison passée en championnat saoudien, avait permis à Al-Nassr de reconquérir le titre après sept ans d’attente.

Sous l’impulsion de ce tandem, Ronaldo a marqué 28 buts lors du dernier exercice de la Roshen League, tandis que João Félix, auteur de 20 réalisations et 13 passes décisives, a été couronné meilleur joueur du championnat.

Rappelons toutefois que Ronaldo a été vivement critiqué après le premier match du Portugal dans la compétition, certains allant jusqu’à réclamer son remplacement sur le banc pour les rencontres à venir.

Publicité