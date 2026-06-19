Pour Ronaldo… Le Portugal mise sur sa « recette du succès » face à l'Ouzbékistan

L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, compte bien appliquer sa « recette de la victoire » pour décrocher enfin son premier succès dans la Coupe du monde 2026, face à l’Ouzbékistan.

Mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes, les Portugais ont été tenus en échec 1-1 par la République démocratique du Congo, en raison d’une efficacité offensive trop limitée pour le « Brésil de l’Europe ».

Selon le journal portugais Record, le sélectionneur alignera João Félix, la star d’Al-Nasr, dans le onze de départ afin de pallier ce manque de punch offensif.

Le Portugal affrontera l’Ouzbékistan mardi prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien, l’entraîneur espagnol est convaincu que la présence du joueur du Nassr redonnera du punch à une attaque emmenée par Ronaldo, après le plus faible total de tirs (7) de l’histoire portugaise en Coupe du monde face à la RD Congo.

Le duo Ronaldo-Félix, déjà décisif la saison passée en championnat saoudien, avait permis à Al-Nassr de reconquérir le titre après sept ans d’attente.

Sous l’impulsion de ce tandem, Ronaldo a marqué 28 buts lors du dernier exercice de la Roshen League, tandis que João Félix, auteur de 20 réalisations et 13 passes décisives, a été couronné meilleur joueur du championnat.

Rappelons toutefois que Ronaldo a été vivement critiqué après le premier match du Portugal dans la compétition, certains allant jusqu’à réclamer son remplacement sur le banc pour les rencontres à venir.