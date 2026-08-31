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Pour la quatrième fois : Manchester City s'apprête à prêter son joueur

Mercato
Premier League
C. Echeverri
Manchester City
Angleterre
Argentine

Le club de Manchester City a l'intention de prêter à nouveau son joueur argentin Claudio Echeverri avant la fin du mercato estival en cours.

Âgé de 20 ans, Claudio Echeverri a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Gérone, après avoir déjà évolué sous les couleurs du Bayer Leverkusen, également dans le cadre d'un prêt.

Selon le site Tribuna, Manchester City ne prévoit pas de conserver le meneur de jeu argentin dans l'effectif de l'équipe première pour la saison en cours, préférant lui faire vivre une nouvelle expérience de prêt afin de lui garantir la possibilité de continuer à obtenir un temps de jeu régulier en Europe.

Trois clubs ont manifesté un intérêt concret pour recruter l'ancienne étoile de River Plate : Benfica, le Real Betis et Sheffield United.

Aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la prochaine destination de Claudio Echeverri.

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Manchester City évalue actuellement toutes les offres présentées sur la table avant de franchir la prochaine étape dans le développement de la carrière du milieu de terrain.

Echeverri a rejoint Manchester City comme l'un des plus grands talents montants du football argentin, après avoir brillé avec River Plate. 

L'objectif principal du club anglais reste de garantir le transfert de Claudio Echeverri vers une équipe qui lui permettra d'obtenir un temps de jeu compétitif et régulier.

Manchester City a recruté Echeverri durant l'hiver 2024, puis l'a laissé jouer avec River Plate en prêt jusqu'à la fin de l'année 2024.

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