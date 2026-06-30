Pour la quatrième fois consécutive, l’Allemagne bute en phase finale de la Coupe du monde

L’équipe d’Allemagne a été éliminée prématurément de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay, prolongeant ainsi la malédiction de la Mannschaft pour la troisième édition consécutive.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l'Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les Paraguayens ont remporté la séance de tirs au but 4-3, mardi à l'aube au stade de Boston (États-Unis).

Grâce à ce succès, le Paraguay accède aux huitièmes de finale et attend désormais le vainqueur du match France-Suède, programmé mercredi prochain à l’aube.

De son côté, la Mannschaft confirme sa tendance à l’élimination prématurée, déjà observée lors des deux dernières éditions, en 2018 et 2022.

Les « machines allemandes » avaient déjà quitté la compétition dès la phase de groupes en 2018 et 2022 ; cette fois, elles sont sorties dès les seizièmes, dans un tournoi qui accueille pour la première fois 48 équipes.

Selon le site de statistiques Squawka, la Mannschaft n’a manqué l’accès aux quarts de finale qu’à quatre reprises dans son histoire (1938, 2018, 2022 et 2026).

L’Allemagne, deuxième nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec quatre sacres (1954, 1974, 1990, 2014), reste donc à quai dès les premiers tours.















