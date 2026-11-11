Pour la première fois : Donis répond aux rumeurs de son limogeage de la sélection saoudienne

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Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a réagi pour la première fois aux rumeurs évoquant la possibilité de son limogeage de la tête de l'Arabie saoudite dans les prochains temps.

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Le journaliste saoudien Abdelrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que Dónis quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne à 99 %.

Qu'a dit Dónis au sujet de son limogeage de l'équipe nationale saoudienne ?

Dónis a répondu à ces informations dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiyah », où il a déclaré : « Les rumeurs qui circulent de temps à autre au sujet de mon avenir professionnel avec l'équipe nationale saoudienne ne m'intéressent pas. »

Il a ajouté : « Ce qui m'importe actuellement, c'est de faire progresser l'équipe et de me concentrer sur le travail. J'ai suffisamment d'expérience pour gérer ce qui se dit autour de mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même au service du football saoudien. »

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Les déclarations de Dónis s'inscrivent dans la continuité du communiqué publié par la Fédération saoudienne de football, rapporté par la chaîne saoudienne « Al-Ikhbariyah », démentant la possibilité d'un limogeage de l'entraîneur grec et confirmant son maintien à son poste.

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C'est désormais la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations faisant état d'un départ de Dónis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

Pourquoi la Fédération saoudienne envisage-t-elle de limoger Dónis ?

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Certains rapports avaient affirmé que la Fédération saoudienne comptait engager l'Espagnol Roberto Martínez, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, pour diriger l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, à la place de Dónis.

Ces informations ont provoqué un vent de colère dans le milieu du football saoudien, notamment compte tenu du peu de temps restant avant le début de la compétition asiatique, ce qui a poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué de démenti.

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Cependant, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine a relancé le débat sur la possibilité d'un limogeage de Dónis, étant donné le temps désormais disponible avant la compétition.

Quel bilan pour Dónis avec l'équipe nationale saoudienne ?

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Rappelons que Dónis a pris en main l'équipe nationale saoudienne en avril dernier, succédant à l'entraîneur français Hervé Renard, à peine deux mois avant le début de la Coupe du monde 2026, qu'elle a quittée dès le premier tour.

En Coupe du monde, l'équipe nationale saoudienne a fait match nul contre l'Uruguay (1-1) et le Cap-Vert (0-0), avant de s'incliner face à l'Espagne sur un score de quatre buts à zéro, terminant dernière du groupe 8 avec seulement deux points.

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Malgré cela, l'entraîneur grec a réussi à mener l'Arabie saoudite vers le premier de ses titres depuis 23 ans, en remportant avec elle la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, le « Khaleeji 27 », en octobre dernier.

Dónis a remporté le tournoi de la plus belle des manières : l'équipe nationale saoudienne a en effet gagné 4 de ses 5 matches, franchissant le cinquième aux tirs au but, et a marqué 8 buts sans en encaisser un seul.

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De manière générale, l'équipe nationale saoudienne a disputé 11 matches sous la direction de Dónis, aux niveaux officiel et amical, remportant 5 victoires pour 4 nuls et deux défaites, inscrivant 13 buts et en encaissant 7.