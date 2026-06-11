Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le match d’ouverture va réunir les mêmes adversaires. Le tirage au sort de la phase finale de l’édition 2026 a en effet désigné le Mexique et l’Afrique du Sud pour s’affronter lors de la rencontre inaugurale, rappelant ainsi le coup d’envoi de l’édition 2010, également organisée par l’Afrique du Sud.

Ce jeudi soir, tous les regards seront tournés vers le stade Azteca pour suivre le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique, pays hôte, et l’Afrique du Sud, dans le cadre du groupe A qui comprend également la Corée du Sud et la République tchèque.

Les deux formations s’étaient déjà rencontrées lors du match d’ouverture de l’édition 2010, en Afrique du Sud, et avaient conclu la rencontre sur le score de 1-1 : les hôtes avaient ouvert le score par Sifiso Chabalala, avant que Rafael Márquez n’égalise pour le Mexique dans les derniers instants.

Une affiche qui revêt une portée historique, puisqu’il s’agit de la toute première répétition d’un match d’ouverture depuis l’institution de cette tradition dans le format moderne de la Coupe du monde.

Pendant plus de cinq décennies, et plus précisément depuis la Coupe du monde 1974, le tournoi n’avait jamais connu de répétition du même match d’ouverture entre deux équipes, avant que le tirage au sort ne réunisse à nouveau le Mexique et l’Afrique du Sud pour l’ouverture de l’édition 2026.

Avant l’adoption définitive du match d’ouverture à partir de 1974, plusieurs éditions s’ouvraient par des rencontres simultanées, rendant parfois difficile la désignation d’un véritable match d’ouverture.

Plusieurs éditions antérieures avaient bien commencé par une seule rencontre (1938, 1950, 1958, 1966, 1970), mais sans jamais rééditer la même affiche d’ouverture.

En 2010, le Mexique était l’invité ; en 2026, il sera l’hôte.

Sur le plan des records, le Mexique deviendra ce mardi la nation ayant disputé le plus de matchs d’ouverture de l’histoire de la Coupe du monde, avec une huitième participation à cette rencontre inaugurale, dépassant ainsi toutes les autres sélections.