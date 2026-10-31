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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Pour compenser Ronaldo en Asie : Postecoglou fait appel à 5 talents de la J-League Elite

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Pakhtakor Tashkent vs Al Nasr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nasr FC
AFC Champions League Elite
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
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Le « Mondial » réussira-t-il à s'imposer ?

L'Australien Ange Postecoglou, directeur technique d'Al-Nassr, a décidé de faire appel à 5 joueurs de l'équipe des moins de 21 ans, qui participe aux compétitions de la Joy League Elite, pour son prochain déplacement asiatique.

Al-Nassr se rend chez les Ouzbeks du Pakhtakor, après-demain lundi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Postecoglou avait décidé d'écarter certains éléments importants du déplacement, qui s'est envolé pour Tachkent, la capitale ouzbèke, ce samedi, afin de les faire reposer : le Portugais Cristiano Ronaldo et les Français Kingsley Coman et Mohamed Simakan.

Afin de compenser ces absences, l'entraîneur australien a décidé de donner leur chance à certains éléments de l'équipe des moins de 21 ans, au premier rang desquels Abdulrahman Sufyani, Rakan Al-Ghamdi, Awad Aman, ainsi que les deux gardiens Abdulhadi Alwan et Abdulrahman Al-Otaibi.

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Al Khaleej U21

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Al Nassr U21

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L'entraîneur d'Al-Nassr souhaite décrocher une victoire qui améliorerait la situation de l'équipe dans le groupe Ouest, où elle occupe la neuvième place avec 3 points, issus d'une victoire et d'une défaite, alors qu'il lui reste un match reporté contre Al-Wasl, des Émirats arabes unis.

La décision de Postecoglou intervient alors que l'équipe des moins de 21 ans dispute un match important en Joy League Elite, puisqu'elle se rend chez Al-Khaleej, demain dimanche, lors de la neuvième journée de la compétition.

Les jeunes d'Al-Nassr occupent la onzième place au classement du championnat saoudien des moins de 21 ans avec 10 points, issus de 3 victoires, un nul et deux défaites, l'équipe comptant encore deux matchs reportés.

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