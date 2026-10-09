Postecoglou surprend ses jeunes : trois joueurs incarnent l'avenir d'Al-Nassr

L'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a surpris 3 de ses joueurs, en estimant qu'ils représentent l'avenir du club dans les années à venir.

Al-Nassr a battu Al-Diriyah sur le score de 3-0, lors du match qui a opposé les deux équipes, vendredi soir, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a vu la participation en tant que titulaire du jeune joueur Awad Aman, afin de compenser les absences dont souffre l'équipe en défense, dont la dernière victime a été le défenseur saoudien Abdulelah Al-Amri.

Postecoglou a commenté ce sujet dans des déclarations en conférence de presse après le match, rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », où il a déclaré : « Je pense que nos jeunes joueurs sont bons, mais le plus important est de choisir le bon moment pour les faire jouer. »

L'entraîneur australien a consacré ses propos à 3 joueurs, précisant : « L'équipe compte Saad Haqawi, Rakan Al-Ghamdi et Awad Aman, et ils représentent l'avenir du club. »

Postecoglou a également commenté la large victoire, en disant : « Nous avons livré une bonne prestation, et il est satisfaisant de décrocher la victoire. Nous avons marqué 3 buts sans en encaisser aucun, et la performance a été bonne face à une équipe difficile, et je suis heureux de ce qu'ont montré les joueurs. »

Il a ajouté : « L'équipe d'Al-Diriyah est bonne sur les coups de pied arrêtés, et elle effectuait de longues touches ce soir, mais elle n'a pas représenté de danger pour nous, grâce à notre bonne prestation défensive sur les coups de pied arrêtés. »

Et de conclure : « Nous avons aussi livré une bonne prestation dans l'exécution des coups de pied arrêtés offensivement, et nous avons réussi à marquer un but sur l'un d'eux. »

À noter que cette victoire a porté le total d'Al-Nassr à 19 points, grâce auxquels il occupe la deuxième place au classement du championnat saoudien, à la différence de buts derrière Al-Qadisiya, et avec un point d'avance sur Al-Hilal qui a disputé un match de moins.