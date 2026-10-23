Postecoglou salue l'arme magique d'Al-Nassr et révèle le secret de sa force

L'Australien Ange Postecoglou, directeur technique du club d'Al-Nassr, a salué les qualités d'Abdullah Al-Hamdan, après la contribution de l'attaquant saoudien à la victoire des siens face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn Saudi League professionnelle.

Postecoglou a affirmé qu'Al-Hamdan possède des capacités remarquables qui font de lui un élément influent dans les plans de l'équipe, même lorsqu'il ne dispose pas d'un long temps de jeu, soulignant que le joueur donne tout ce qu'il a pour aider Al-Nassr à atteindre ses objectifs.

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L'entraîneur d'Al-Nassr a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Abdullah Al-Hamdan est un excellent joueur, un joueur qui te donne tout même s'il ne joue que 10 minutes, et c'est un joueur influent », un éloge qui reflète sa confiance dans les capacités de l'attaquant saoudien et son importance dans ses choix techniques.

Al-Hamdan avait ouvert le score pour Al-Nassr face à Al-Faisaly à la quatrième minute, après avoir eu l'occasion de débuter la rencontre comme titulaire, offrant ainsi à son équipe un avantage précoce et ouvrant la voie vers la récolte des trois points, avant que Cristiano Ronaldo n'ajoute le deuxième but, puis qu'Angelo Gabriel ne scelle la confrontation avec le troisième but.

Postecoglou a évoqué l'importance de la victoire, affirmant que son équipe était consciente de la difficulté de la rencontre et du terrain, mais qu'elle en est sortie avec le résultat qu'elle recherchait, déclarant : « Le plus important, c'est la victoire et le fait de repartir avec les trois points aujourd'hui. Nous connaissons bien la difficulté du terrain, et je suis très heureux de cette victoire. »

Cette victoire donne à Al-Nassr un nouvel élan dans la course à la tête de la Roshn League, tandis que l'éloge de Postecoglou envers Al-Hamdan constitue un message clair quant à la valeur du joueur dans le dispositif de l'équipe et à sa capacité à faire la différence, qu'il débute la rencontre comme titulaire ou qu'il entre en jeu depuis le banc.



