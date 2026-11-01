Postecoglou répond : pourquoi a-t-il décidé d'écarter Ronaldo de la bataille asiatique ?

L'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a révélé les raisons de l'absence du Portugais Cristiano Ronaldo de la liste de l'équipe pour affronter le club ouzbek de Pakhtakor, prévue demain lundi, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, expliquant que la décision s'inscrivait dans une politique de repos accordé à certains éléments majeurs en raison de la densité du calendrier et des nombreux déplacements et voyages.

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Al-Nassr aborde cette rencontre après avoir obtenu des résultats contrastés en ce début de parcours continental, ayant entamé sa campagne par un match nul face à Pakhtakor sur le score de 1-1, avant de s'imposer contre le club émirati d'Al-Wasl sur le score de 3-1, puis de s'incliner face au club qatari d'Al-Shamal sur le score de 1-3, en quête d'un résultat positif pour consolider sa position dans le groupe Ouest.

Postecoglou a précisé que la décision de laisser Ronaldo au repos ne concernait pas seulement la star portugaise, mais incluait également le Français Kingsley Coman et le défenseur Mohamed Simakan, dans un contexte de matchs et de déplacements enchaînés, et face à la volonté du staff technique d'alléger les charges physiques du trio avant les échéances à venir.

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Postecoglou a déclaré en conférence de presse avant la rencontre : « J'ai décidé de laisser au repos Ronaldo, Coman et Simakan, en raison de la densité du calendrier et des nombreux déplacements et voyages. »

L'entraîneur australien a ajouté, en évoquant l'évolution de l'état de l'équipe depuis le début de la saison : « Malgré un début difficile, les conditions de la préparation et un manque de pleine forme en début de saison, nous sommes désormais parvenus à un stade excellent, et nous cherchons, à travers le match de demain, à le confirmer. »

Postecoglou a conclu ses propos en soulignant l'importance de la rencontre et l'ambition continentale d'Al-Nassr, déclarant : « Le titre est important pour nous, et ici nous savons très bien ce que nous voulons accomplir », en référence à la volonté de l'équipe de poursuivre la compétition et d'atteindre ses objectifs en Ligue des champions d'Asie Elite.