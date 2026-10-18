L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a mis en garde contre la difficulté du match à venir face à Neom, soulignant que l'adversaire possède les atouts pour ne pas être pris à la légère, avant la rencontre qui réunira les deux équipes mardi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn, au milieu d'absences significatives qui frappent les rangs du club de Riyad.

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Postecoglou s'est exprimé sur la rencontre lors d'une conférence de presse tenue dimanche dans la salle de conférences de « Dar Al-Nassr », où son intervention s'est limitée à environ trois minutes, en présence d'un nombre restreint de journalistes. Il y a évoqué la difficulté du match et l'impact des blessures sur ses choix tactiques, avant de recevoir Neom au stade « Al-Awwal Park » à Riyad.

En réponse à une question du journal « Al-Riyadiah », le technicien australien a précisé que l'absence de plusieurs joueurs accroît la difficulté de la tâche, après la sortie confirmée du trio composé des Français Kingsley Coman et Mohamed Simakan, aux côtés d'Abdulrahman Ghareeb, de ses plans pour ce match, ce qui l'oblige à chercher des solutions de rechange adaptées afin de préserver l'équilibre de l'équipe.

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Postecoglou a déclaré : « Chaque match a son caractère propre, mais nous savons que Neom est un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous sommes prêts à obtenir un résultat positif et à prendre les trois points pour poursuivre notre parcours en championnat. »

L'entraîneur d'Al-Nassr a insisté sur le fait que son équipe aborde chaque rencontre selon ses exigences tactiques, affirmant que le staff technique choisira l'approche la plus adaptée pour s'imposer, compte tenu de l'importance d'engranger des points et de rester dans la course en Roshn League.

Il a conclu : « Nous adoptons une approche tactique spécifique à chaque match, et nous travaillerons à jouer de la manière appropriée afin de décrocher la victoire. »