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L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a estimé que la chaleur avait été l'une des principales causes de la défaite lors du Clasico face au rival historique Al-Ahli, assurant que son équipe méritait de s'imposer.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr vendredi soir au stade Al-Inma de Djeddah, lors d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

En conférence de presse d'après-match, Postecoglou a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien saoudien Al-Riyadiyah : « C'est frustrant de perdre un match qu'on a bien commencé. Nous avons bien entamé la rencontre, et nous avons perdu, c'est ça qui est frustrant. »

Il a ajouté : « Il n'y a pas de match facile. Notre prestation a été remarquable face à une très bonne équipe, et ce que nous avons montré méritait la victoire. »

Interrogé sur les raisons de la défaite, il a expliqué : « Il faisait chaud, c'est normal. Nous jouions à l'extérieur, et c'est ce qui nous a poussés à reculer. Quand on joue à l'extérieur et qu'on se crée ces occasions, c'est une bonne chose. Demain, nous aurons du repos, puis nous reprendrons le travail avant de revenir. »

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Il a poursuivi : « Nos jeunes joueurs sont bons, et il nous reste encore beaucoup de matchs et de compétitions à disputer. Le succès viendra si nous maintenons le même niveau qu'en première période. »

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Par ailleurs, Postecoglou est revenu sur l'absence surprise de la star sénégalaise Sadio Mané , qui avait pourtant fait le déplacement à Djeddah avec l'équipe.

À ce sujet, le technicien australien a déclaré : « Concernant Sadio Mané, rien n'est plus important que ce qu'il vit en ce moment. Il a un fils et il mérite ce congé. Sur le plan humain, c'est l'une des meilleures personnes qui soient. »

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Le quotidien saoudien Al-Riyadiyah avait confirmé que des raisons familiales avaient contraint Sadio Mané à manquer la rencontre.

Le journal a précisé que la star sénégalaise était devenue père pour la deuxième fois vendredi matin, quelques heures avant le coup d'envoi du Clasico, ce qui a conduit le staff technique d'Al-Nassr à l'autoriser à quitter le groupe et à faire l'impasse sur le match.

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Postecoglou a dû modifier le système de jeu habituellement utilisé lors des derniers matchs, en alignant l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan aux côtés de la star portugaise Cristiano Ronaldo en attaque.

Les deux hommes étaient épaulés par l'autre star portugaise João Félix, arrivé à Djeddah la veille, jeudi, après avoir disputé avec sa sélection les matchs face au Danemark et au pays de Galles en Ligue des nations 2027.

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En revanche, Postecoglou a préféré laisser l'ailier français Kingsley Coman sur le banc, avant de le lancer en seconde période, sans parvenir à changer le cours du match.

Sadio Mané a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Nassr depuis le début de la saison, pour 3 buts inscrits et 8 passes décisives.

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À noter que cette victoire permet à Al-Ahli de porter son total à 24 points, au quatrième rang du championnat saoudien, à 4 longueurs d'Al-Nassr, bloqué à 28 points à la troisième place.