L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a surpris les supporters avec un changement marquant dans la composition de son équipe face à Al-Faisaly, en décidant d'écarter le Brésilien Angelo Gabriel du onze de départ, lui préférant l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan, un choix qui reflète une orientation tactique différente de l'approche associée à la période de l'ancien entraîneur Jorge Jesus.

Al-Nassr dispute cette rencontre dans le cadre de la onzième journée du championnat saoudien Roshn Pro League, avec pour objectif de récolter les trois points et de maintenir la pression sur les équipes de tête. L'équipe occupe la troisième place au classement, au cœur d'une forte concurrence pour la première position, ce qui rend tout changement dans le onze de départ un sujet d'intérêt pour les supporters.

Postecoglou a décidé de renoncer à Angelo dans le onze de départ, alors que le joueur brésilien était l'une des options sur lesquelles l'équipe s'était appuyée ces derniers temps, afin d'offrir à Abdullah Al-Hamdan la chance de débuter aux côtés du Portugais Cristiano Ronaldo en pointe, redessinant ainsi les contours du dispositif offensif des Alamy.

L'entraîneur australien s'appuie sur un schéma en 4-4-2, Sami Costa et Abdullah Al-Khaibari se chargeant de missions au milieu de terrain, aux côtés de João Félix et Sadio Mané, tandis qu'Al-Hamdan et Ronaldo mènent l'attaque. Ce changement offre à Al-Nassr une option offensive directe, avec la présence d'un attaquant saoudien aux côtés de son capitaine portugais, plutôt que de s'appuyer sur Angelo dans la configuration précédente.

À lire aussi : un chiffre saisissant qui conforte la muraille Bono face à l'ouragan Al-Qadisiyah

La composition d'Al-Nassr était la suivante : Bento dans les buts, et devant lui Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri et Awad Aman en défense, tandis que le milieu de terrain est composé de Sami Costa, Abdullah Al-Khaibari, João Félix et Sadio Mané, l'attaque étant menée par le duo Abdullah Al-Hamdan et Cristiano Ronaldo.

L'exclusion d'Angelo soulève des questions sur le rôle qui attend le joueur brésilien dans les plans de Postecoglou, surtout après que son nom a été associé aux options offensives sur lesquelles Al-Nassr s'est appuyé ces derniers temps. Mais sa sortie du onze de départ sur un seul match ne signifie pas nécessairement la fin de la confiance placée en lui ; cela pourrait faire partie d'ajustements tactiques dictés par le style de l'adversaire et la nature de la rencontre.

Entre le renoncement à Angelo et l'opportunité offerte à Al-Hamdan en titulaire, les supporters d'Al-Nassr guettent le succès du pari de Postecoglou face à Al-Faisaly, et s'interrogent sur la question de savoir si le passage à un duo offensif affirmé donnera à l'équipe l'efficacité requise pour sceller le match, ou si ce changement aura besoin de temps avant que ses effets n'apparaissent sur le terrain.

La composition d'Al-Nassr

Gardien de but : Bento.

Défense : Nawaf Boushal - Íñigo Martínez - Abdulelah Al-Amri - Awad Aman.

Milieu : Costa - Al-Khaibari - João Félix - Sadio Mané.

Attaque : Al-Hamdan - Ronaldo.







