Posecki offre à un nouveau joueur sa première convocation avec Al Ahly

Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a décidé d'offrir à un nouveau joueur l'occasion de faire ses débuts, lors de la confrontation face aux Qatariens d'Al-Gharafa en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Ahli accueillera Al-Gharafa après-demain lundi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a affirmé que la liste d'Al-Ahli pour le match verra la présence du défenseur gambien Aboubakar Sidy Kinteh pour la première fois cette saison.

Kinteh a rejoint Al-Ahli lors de la dernière période de transferts estivale, en provenance du club norvégien de Tromsø, avec un contrat portant sur les 5 prochaines années, mais il n'a figuré sur la liste d'aucun match depuis.

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Depuis son arrivée, le défenseur gambien a été victime d'une déchirure du muscle antérieur, et ce lors du stage de préparation du club à l'étranger avant le début de la saison, ce qui l'a tenu à l'écart des plans de l'entraîneur néerlandais.

Le joueur de 19 ans est désormais prêt à intégrer les rangs d'Al-Ahli au cours de la période à venir, après s'être remis de la blessure dont il a souffert.

La présence de Kinteh constituera un renfort de taille pour Al-Ahli sur le plan défensif, notamment face aux absences dont souffre l'équipe de temps à autre, la dernière en date étant celle du défenseur turc Merih Demiral.

Al-Ahli dispute le match contre Al-Gharafa en occupant la cinquième place du groupe Ouest de la compétition asiatique avec 4 points, récoltés grâce à une victoire et un match nul, à deux longueurs des 4 équipes qui se partagent la tête du classement.