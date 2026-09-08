Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, a estimé que la météo faisait partie des causes de la défaite face à Al-Qadsiah en Saudi Pro League.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, mardi, au stade Prince Mohammed ben Fahd de Dammam, dans le cadre de la sixième journée de la Saudi Pro League.

Pusic a déclaré, lors de ses propos en conférence de presse d'après-match rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Nous avons bien entamé la rencontre et nous nous sommes partagé le contrôle du jeu avec Al-Qadsiah, mais nous avons encaissé trois buts. »

Il a ajouté : « En seconde période, nous avons fortement poussé pour égaliser, nous avons inscrit deux buts et nous aurions pu revenir au score, mais nous n'y sommes pas parvenus. Il y a quelques remarques à faire sur le plan de l'arbitrage. »

Il a poursuivi : « La météo a joué un rôle (dans la défaite). Nous avons bien débuté, mais avec le temps qui passait, et surtout dans les dernières minutes de la première période, Al-Qadsiah a marqué. »

Il a enchaîné : « Il nous fallait donc corriger le tir en seconde période. La météo a eu un effet négatif, mais ce n'est pas un prétexte que je peux considérer comme la seule raison qui nous a fait accuser un retard de trois buts. »

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Il a continué : « Nous avons eu quelques occasions que nous n'avons pas concrétisées, et il ne faut pas oublier qu'Al-Qadsiah est une équipe forte et stable. »

L'entraîneur néerlandais a également commenté l'accrochage survenu entre l'attaquant anglais Ivan Toney et l'arrière droit saoudien Mohammed Abdulrahman au milieu de la seconde période, lors de la sortie pour la pause fraîcheur.

Il a précisé : « Ce sont des choses normales qui arrivent entre les joueurs, et le reflet des résultats. Parfois, c'est même une chose positive, car cela insuffle davantage d'état d'esprit dans l'équipe, et ce qui s'est passé ensuite en seconde période, avec cette réelle volonté de revenir au score, prouve l'effet positif. »

Il a conclu : « Je suis heureux que cet enthousiasme se reflète sur l'équipe. Au final, c'est une chose qui arrive, et je l'ai constatée à de nombreuses étapes de ma carrière d'entraîneur. »

À noter qu'il s'agit de la troisième défaite subie par Al-Ahli lors des six premières journées de la Saudi Pro League, son total restant bloqué à 9 points, ce qui le place à la septième place au classement.