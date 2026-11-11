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Les préparatifs d'Al-Ahli en vue de son duel face à Al-Nassr se heurtent à de nombreux obstacles, dans un contexte de crise que vit le club sur le plan des blessures, avant l'un des matchs les plus importants de la Saudi Pro League (Roshn), ce qui place le staff technique dirigé par Marino Pusic devant des défis difficiles au cours de la période à venir.

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Al-Ahli se prépare à recevoir Al-Nassr au stade Al-Inmaa le 20 novembre, dans le cadre du match reporté de la neuvième journée du championnat saoudien Roshan Pro League.

La liste des blessés d'Al-Ahli compte six joueurs, au premier rang desquels le défenseur turc Merih Demiral, aux côtés de Zakaria Hawsawi, Saleh Abou Al-Chamat, Nayef Massoud, l'Arménien Edouard Spertsyan et le Français Valentin Atangana, ce qui accroît la difficulté de la tâche du staff technique pour composer l'équipe adéquate, en particulier avec la possibilité que l'absence de certains éléments se prolonge jusqu'au rendez-vous face à Al-Nassr.

Selon le journal « Asharq Al-Awsat », ces absences démultiplient la pression sur Bozidar Bandovic, alors qu'Al-Ahli a besoin de retrouver son équilibre après ses derniers résultats, qui n'ont pas satisfait ses supporters. L'avenir du staff technique et sa capacité à redresser la barre du club sont ainsi au cœur des préoccupations au sein de l'entourage d'Al-Ahli, à l'approche de cette rencontre tant attendue.

La difficulté de la situation réside dans le fait que les blessures ne se limitent pas à un poste précis, mais touchent plusieurs lignes au sein de l'équipe, ce qui pourrait imposer des changements dans les calculs techniques de l'entraîneur et dans sa manière de choisir le onze de départ, d'autant que le match face à Al-Nassr exige un maximum de préparation physique et technique pour rivaliser avec l'adversaire.

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Le staff technique attend de trancher le sort des blessés à travers les rapports médicaux prévus dans les jours à venir, qui détermineront la capacité de chaque joueur à reprendre les entraînements collectifs avant le match, tandis que le staff médical œuvre à accélérer le processus de récupération et à préparer le plus grand nombre possible d'éléments, tout en évitant de précipiter le retour d'un joueur avant qu'il ne soit pleinement prêt.

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Parallèlement à la gestion de la crise des absences, l'actuelle trêve représente une occasion importante pour Bozidar Bandovic de travailler à corriger les erreurs apparues lors des derniers matchs, à améliorer la cohésion entre les joueurs, ainsi qu'à préparer les remplaçants adéquats au cas où certains blessés ne seraient pas rétablis à temps pour le Clásico.

Les supporters d'Al-Ahli vivent dans l'attente de connaître l'ampleur des absences dont souffrira l'équipe face à Al-Nassr, compte tenu de l'importance du match pour les ambitions du club au cours de la saison en cours, et du désir des joueurs de regagner la confiance des supporters en obtenant un résultat positif.

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Les prochains jours restent décisifs pour déterminer le visage d'Al-Ahli avant le Clásico : le staff médical parviendra-t-il à récupérer certains éléments déterminants et à offrir à Bozidar Bandovic des options supplémentaires, ou l'entraîneur sera-t-il contraint de disputer la rencontre avec une composition différente alors que la crise des blessures se poursuit ?

Al-Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 21 points, tandis qu'Al-Nassr se situe à la troisième place avec 28 points.