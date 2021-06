Portugal, Ronaldo ne tire pas la couverture à lui

Cristiano Ronaldo veut la jouer modeste et surtout collectif après ses exploits.

Cristiano Ronaldo était ravi d'avoir aidé son équipe portugaise à prendre un départ victorieux au Championnat d'Europe de cet été, en battant la Hongrie 3-0 mardi soir. L'attaquant de la Juventus a marqué deux fois alors que les champions d'Europe commençaient avec la bonne carburation, et Cr7 souligne cette bonne entame sans tirer le couverture à lui.

"C'était tellement important de commencer comme ça", a déclaré Cristiano après le match.

Ronaldo la joue collectif

"Maintenant, nous devons continuer. Nous devons penser au prochain match et le gagner."

Rpnaldo ne préfère pas trop parler de ses buts et de son record, s'attadant sur le collectif.

"L'important était de gagner. C'était un match difficile contre un adversaire qui a bien défendu, mais nous avons marqué trois buts", a-t-il glissé en conférence de prese dans des propos relayés par Marca.

"Je suis reconnaissant à l'équipe de m'avoir aidé à marquer deux fois et à être nommé la star du match."

Le doublé de Ronaldo a fait de lui le meilleur buteur de tous les temps du tournoi continental et lui a permis de se rapprocher de plus en plus du record d'Ali Daei de 109 buts internationaux, désormais à seulement trois buts.

À égalité avec Michel Platini, vainqueur de l’Euro 1984 avec la France, avant la compétition, le Portugais a inscrit ses 10e et 11e but pour dépasser «Platoche», tandis que l’Anglais Alan Shearer complète le podium.