Portugal : Ramos et Leao convoqués, une première pour Varela

Les premières convocations du Portugal depuis la fin de l’ère Cristiano Ronaldo, qui a officiellement fait ses adieux à la sélection hier, ont été annoncées : Gonçalo Ramos a été convoqué par le sélectionneur Jorge Jesus et aura désormais encore davantage le champ libre pour le poste d’avant-centre titulaire, lui qui était jusqu’ici toujours barré par l’imposante figure de CR7. Rafa Leao est également présent, tandis que Varela, le buteur de Monza et meilleur buteur de Serie A avec 8 buts, connaît sa première convocation.
La liste des joueurs convoqués par le Portugal :
Gardiens
Diogo Costa
Rui Silva
Samuel Soares
Défenseurs
Diogo Dalot
Alberto Costa
Rúben Dias
Tomás Araújo
Renato Veiga
António Silva
João Cancelo
Nuno Tavares
Milieux de terrain
João Palhinha
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Rúben Neves
Mateus Fernandes
Vitinha
João Neves
Bernardo Silva
Attaquants
Pedro Neto
Francisco Trincão
Carlos Forbs
Rafael Leão
Geovany Quenda
Bruno Fernandes
João Félix
Rodrigo Mora
Gonçalo Ramos
Fábio Silva
Gustavo Varela