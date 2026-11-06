Portugal : Ramos et Leao convoqués, une première pour Varela

Les premières convocations du Portugal depuis la fin de l’ère Cristiano Ronaldo, qui a officiellement fait ses adieux à la sélection hier, ont été annoncées : Gonçalo Ramos a été convoqué par le sélectionneur Jorge Jesus et aura désormais encore davantage le champ libre pour le poste d’avant-centre titulaire, lui qui était jusqu’ici toujours barré par l’imposante figure de CR7. Rafa Leao est également présent, tandis que Varela, le buteur de Monza et meilleur buteur de Serie A avec 8 buts, connaît sa première convocation.

La liste des joueurs convoqués par le Portugal :

Gardiens

Diogo Costa

Rui Silva

Samuel Soares

Défenseurs

Diogo Dalot

Alberto Costa

Rúben Dias

Tomás Araújo

Renato Veiga

António Silva

João Cancelo

Nuno Tavares

Milieux de terrain

João Palhinha

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Rúben Neves

Mateus Fernandes

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Attaquants

Pedro Neto

Francisco Trincão

Carlos Forbs

Rafael Leão

Geovany Quenda

Bruno Fernandes

João Félix

Rodrigo Mora

Gonçalo Ramos

Fábio Silva

Gustavo Varela