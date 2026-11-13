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cristiano ronaldoGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Portugal, l’hommage à Cristiano Ronaldo : tous avec le maillot numéro 7

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Le Portugal s’apprête à retrouver les terrains après les adieux de Cristiano Ronaldo à la sélection nationale, mais le fera sous le signe de son emblématique numéro 7. Pour le match contre le Danemark à Braga, comptant pour la cinquième journée de la Ligue des nations, tous les joueurs portugais entreront sur la pelouse avec un maillot portant le numéro 7, symbole du long parcours de CR7 avec la sélection portugaise.

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L’hommage a été décidé lors d’une réunion tenue jeudi, à laquelle ont participé le président de la Fédération, Pedro Proença, le sélectionneur Jorge Jesus et les trois capitaines de l’équipe : Bernardo Silva, Rúben Dias et Bruno Fernandes. Une décision prise d’un commun accord pour célébrer la contribution de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football portugais, qui a porté pour la première fois le maillot du Portugal en août 2003.

L’hommage ne se limitera pas à l’entrée des joueurs sur le terrain. Avec l’accord de l’UEFA, la Fédération a également prévu un moment d’hommage à la septième minute du match. Les supporters présents à l’Estádio Municipal de Braga pourront alors applaudir l’ancien capitaine, comme cela s’est déjà produit ces derniers jours à Lisbonne.

Lors du match entre le Sporting et Moreirense, le public de l’Estádio José Alvalade avait dédié à Ronaldo des chants, dont le célèbre « Siu », ainsi que des banderoles. Les écrans géants du stade avaient eux aussi rendu hommage au joueur en montrant le maillot numéro 28, porté par le Portugais lors de sa première saison en équipe première avec le Sporting.

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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