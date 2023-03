Portrait – Aron Gunnarsson, la renaissance du (fils du) canon islandais

Ce dimanche, l'Islande s'est imposée 0-7 au Liechtenstein grâce, notamment, à un triplé d'Aron Gunnarsson. Portrait de l'âme du football islandais.

Après une défaite inaugurale inquiétante en Bosnie-Herzégovine (3-0), le principal concurrent à l'Islande pour la deuxième place du groupe, les Strákarnir okkar (Nos garçons) ont profité de ce déplacement au Liechtenstein pour parfaitement relancer le drakkar face à un adversaire largement à leur portée. Une éclatante victoire 0-7, la plus large de l'histoire footballistique islandaise, qui va permettre de booster la confiance du noyau. Au coeur de ce succès, la performance d'un homme a particulièrement marqué les esprits : le triplé d'Aron Gunnarsson, défenseur central de 33 ans et véritable âme de la sélection islandaise. Portrait.

Une carrière honorable, un style reconnaissable Getty Images

Formé au pays, Anor Einar Malmquist Gunnarsson rejoint l'équipe U19 de l'AZ aux Pays-Bas en 2007 où il achève sa post-formation. Barré à Alkmaar, il s'envole pour l'Angleterre et Coventry City où il dispute ses premières rencontres professionnelles en Championship. Après trois années de bons et loyaux services, il rejoint Cardiff City en 2011 gratuitement et restera huit saisons au Pays de Galles. Il disputera 286 matchs (dont 51 en Premier League) sous le maillot des Bluebirds pour lesquels il inscrira 25 buts (dont le premier de l'histoire du club en Premier League) et délivrera 22 passes décisives. Pas mal pour un joueur à vocation défensive.

En 2019, le solide islandais quitte l'Europe et rejoint Al-Arabi au Qatar pour y poursuivre sa carrière. Il y côtoie depuis cet été l'ancien parisien et barcelonais Rafinha et fait désormais partie des cadres du vestiaire. En parallèle, le roc islandais porte le numéro 17 de sa sélection depuis le 2 février 2008 et faisait partie de l'incroyable campagne des Strákarnir okkar lors de l'Euro 2016. Avec 101 sélections, il est le cinquième joueur le plus capé de l'histoire de son pays, à douze longueurs de Birkir Bjarnason.

Issu d'une famille de handballeur, il usera de cet héritage en se distinguant dès ses premières années professionnelles pour ses très longues rentrées en touche qui font toujours sa marque de fabrique aujourd'hui. Et si son physique rejoint le cliché du bucheron nordique, il n'est pas un joueur brutal puisqu'il n'a récolté que deux cartons rouges (dont une double-jaune) et un peu moins de 70 jaunes sur plus de 500 matchs disputés. Gunnarsson, c'est l'exemple de la solidité propre.

Le capitaine de l'âge d'or islandais (2014-2018) Getty

Entre 2014 et 2018, l'équipe nationale islandaise connaît une émergence historique et se positionne parmi les principales nations montantes en Europe derrière les traditionnels géants. En résultent des campagnes qualificatives pour l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 qui les voient atteindre, pour la première fois de leur histoire, la phase de groupes des deux compétitions en devançant respectivement la Turquie puis la Croatie lors des éliminatoires.

Et si le Mondial 2018 ne se passe finalement pas bien, avec une dernière place et un seul point pris dans le groupe D, l'Euro 2016 marquera l'apogée des Strákarnir okkar qui termineront deuxième de leur groupe devant le Portugal puis élimineront l'Angleterre en huitièmes de finale (1-2) avant de chuter contre la France en quarts (5-2), émoussés par l'enchaînement des matchs. Une performance que personne n'attendait et dont les clapings victorieux résonnent encore dans la tête des supporters de toute l'Europe.

Après la Coupe du monde en Russie, l'Islande connaît un ralentissement important dû au départ à la retraite de plusieurs cadres et un trou générationnel qui ne permet pas de les remplacer. Mais après avoir manqué l'Euro 2020 et le Mondial 2022, les Strákarnir okkar retrouvent tout doucement espoir avec l'arrivée progressive de nouveaux talents. Mais au milieu des jeunes, les anciens font encore de la résistance. Et parmi eux, un certain Aron Gunnarsson.

Le triplé de la reconnaissance, l'exploit du canonnier Getty

La victoire éclatante au Liechtenstein de ce dimanche porte le sceau marqué au fer rouge d'Aron Gunnarsson. Une récompense pour un joueur qui s'est toujours dévoué à 100% pour son drapeau. Capitaine et exemple de toute une sélection, il était déjà l'un des visages du magnifique parcours islandais à l'Euro 2016. Après la victoire contre l'Angleterre, il incarnait en interview cette résilience des Strákarnir okkar : « On ne perd jamais confiance, l'équipe est soudée. Quand je regarde un équipier, je sais qu'il se sacrifiera pour rattraper mes erreurs et je ferai exactement la même chose pour lui. C'est notre attitude, notre mentalité. Il faut toujours y croire. »

Si les triplés permettent en général de retenir l'attention, celui qui s'est joué hier soir est encore plus impressionnant. Un doublé de la tête sur corner au premier (48e) puis au second poteau (68e) avant la transformation d'un penalty en pleine lucarne (73e), le tout en l'espace de 25 minutes seulement et sans que personne d'autre ne marque entre temps. Un hat-trick parfait donc pour un défenseur central qui n'avait scoré qu'à 2 reprises sous le maillot islandais jusque là. Une formidable manière de fêter sa 101ème sélection. Une renaissance qui pourrait déteindre sur le reste de la sélection. Car si l'âme islandaise retrouve des couleurs, c'est tout un pays qui vibrera bientôt à nouveau.