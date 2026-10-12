Al Ahly a remporté le choc de la sixième journée du championnat d'Égypte de football en s'imposant face à Zamalek (2-0) dimanche, infligeant au tenant du titre sa première défaite dans la compétition, lors d'une rencontre marquée par de vives protestations des joueurs de Zamalek contre les décisions de l'arbitre slovène Rade Obrenović, notamment au sujet du premier but d'Al Ahly et de deux penalties réclamés.

L'expert en arbitrage Gamal El Sherif a expliqué, dans des déclarations à « Al-Araby Al-Jadeed », que le but d'Al Ahly inscrit par Mohamed Hany était valable, malgré la position de hors-jeu d'Ahmed Sayed Zizo au moment de la frappe, affirmant que le joueur d'Al Ahly n'avait pas obstrué la vue du gardien de Zamalek et n'avait effectué aucun mouvement manifeste pour disputer le ballon ou influer sur la capacité du gardien à l'arrêter, ce qui rend le but valable sur le plan arbitral.

En seconde période, Zamalek a réclamé un penalty après la chute de son joueur Shikabala… pardon, de Chiquinho Banza dans la surface de réparation à la 63e minute, mais l'expert en arbitrage a confirmé la justesse de la décision de l'arbitre de laisser le jeu se poursuivre.

Les protestations de Zamalek ne se sont pas arrêtées là, le club réclamant un second penalty à la 78e minute, après un contact entre Ashraf Dari, défenseur d'Al Ahly, et Chiquinho Banza, attaquant de Zamalek, dans la surface de réparation.

El Sherif a confirmé que la décision de l'arbitre était également correcte, précisant que Banza s'était déplacé sur la trajectoire de Dari, qui s'apprêtait à jouer le ballon de la tête, sans que l'attaquant cherche à l'atteindre, avant de tomber dans la surface à la suite du contact, dans une tentative d'obtenir un penalty, ce qui ne justifiait pas de signaler une faute contre le défenseur d'Al Ahly.