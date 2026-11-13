Pochettino quitte les États-Unis en larmes : « C’est une décision très triste, la plus difficile de ma carrière. »

Mauricio Pochettino, qui devient le nouvel entraîneur de Manchester United après le limogeage de Michael Carrick, quitte son poste de sélectionneur des États-Unis et ne parvient pas à retenir ses larmes en conférence de presse.
Mauricio Pochettino est en larmes au moment de faire ses adieux à son poste de sélectionneur des États-Unis, qu’il quitte pour prendre celui d’entraîneur de Manchester United : « Il est difficile de parler maintenant. Je suis quelqu’un de très émotif. C’est une décision très triste, la plus difficile de ma carrière. »
« Mais nous sommes des professionnels et nous cherchons à réaliser nos rêves », ajoute l’entraîneur né en 1972, qui a dirigé l’Espanyol, Southampton, Tottenham, le Paris Saint-Germain, Chelsea et, plus récemment, les États-Unis.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. Voir le profil de l'auteur