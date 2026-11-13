Pochettino quitte les États-Unis en larmes : « C’est une décision très triste, la plus difficile de ma carrière. »

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Mauricio Pochettino, qui devient le nouvel entraîneur de Manchester United après le limogeage de Michael Carrick, quitte son poste de sélectionneur des États-Unis et ne parvient pas à retenir ses larmes en conférence de presse.

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Mauricio Pochettino est en larmes au moment de faire ses adieux à son poste de sélectionneur des États-Unis, qu’il quitte pour prendre celui d’entraîneur de Manchester United : « Il est difficile de parler maintenant. Je suis quelqu’un de très émotif. C’est une décision très triste, la plus difficile de ma carrière. »

« Mais nous sommes des professionnels et nous cherchons à réaliser nos rêves », ajoute l’entraîneur né en 1972, qui a dirigé l’Espanyol, Southampton, Tottenham, le Paris Saint-Germain, Chelsea et, plus récemment, les États-Unis.