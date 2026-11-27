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Mauricio Pochettino, entraîneur de Manchester United, a fait le point sur l'état de forme de ses joueurs avant la réception de Brentford, ce samedi à Old Trafford, dans le cadre de la 12e journée de Premier League.

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Manchester United traverse une période de mauvais résultats et occupe l'avant-dernière place du classement avec 8 points.

Pochettino cherche toujours sa première victoire à la tête des Red Devils, après la défaite 4-0 face à Liverpool en championnat et le match nul 2-2 contre le Sporting Lisbonne en Ligue des champions.

Ce vendredi, Manchester United a activé le contrat de son capitaine portugais Bruno Fernandes , s'assurant ainsi ses services jusqu'en juin 2028. Pochettino a évoqué sa disponibilité pour affronter Brentford, alors que le joueur souffre d'un malaise contracté lors de son séjour au Portugal, ainsi que d'un problème physique ressenti à l'issue du dernier match contre le Sporting Lisbonne.

« Nous ne savons pas encore », a déclaré Pochettino lors de sa conférence de presse de ce vendredi, selon le site Sky Sports. « Il a attrapé un virus au Portugal , il a terminé le match avec un problème et n'a pas pu participer à l'entraînement aujourd'hui. Nous verrons comment il se sent dans la journée et demain à son réveil, et nous ne prendrons aucun risque en l'alignant. »

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Interrogé sur l'évolution de la convalescence de Marcus Rashford, Pochettino a indiqué : « Il s'entraîne individuellement et commence à se sentir beaucoup mieux. »

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Le technicien argentin a ensuite réagi à ceux qui le décrivent comme quelqu'un de trop gentil : « Ne vous méprenez pas sur mes propos. On confond parfois les mots gentil et bon, mais je ne suis pas gentil. En revanche, nous devons être bons, et il y a une différence entre les deux. Je ne suis pas gentil, j'essaie d'être bon. Nous devons faire attention à cela. Nous savons que nous devons mettre la pression et faire preuve de force, mais nous devons en même temps construire des relations. Ce sont deux choses différentes, et chacune a un sens différent. »

Pochettino s'est également exprimé sur la situation actuelle de Manchester United : « La situation est ce qu'elle est, et c'est une réalité qui se manifeste sous différents aspects. Notre mission est de vraiment croire en l'équipe, de bâtir la confiance, la foi et la sérénité, entre autres. Nous essayons de transmettre nos idées aux joueurs en peu de temps, et d'être clairs et déterminés sur la manière dont nous voulons jouer et les principes que nous voulons appliquer sur le terrain. Si vous me demandez mon avis, tout est positif depuis une semaine de travail, et c'est pourquoi il faut un peu de temps pour progresser. »

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L'entraîneur de Manchester United a assuré qu'il prendrait part aux décisions concernant l'avenir de l'équipe et la composition de son effectif : « À l'avenir, bien sûr, mais pour l'instant nous nous concentrons sur la transmission de toutes nos idées à l'équipe. »

Il a poursuivi : « Il n'est pas logique que l'entraîneur ne participe pas aux décisions qui touchent à la construction de l'équipe. Pour moi, c'est un avantage pour Manchester United. Si je n'y participais pas et que je me retrouvais à entraîner des joueurs que l'on ne connaît pas, que l'on ne veut peut-être pas ou avec lesquels on n'est pas d'accord, cela ne me conviendrait pas. »

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Et d'ajouter : « Je respecte toutes les méthodes de travail, mais j'assumerai mes responsabilités, et tout le monde saura que je serai impliqué dans ces questions. C'est ce dont nous avons parlé ces derniers jours. »

Pochettino a insisté sur l'ampleur des responsabilités qui pèsent sur le staff technique : « Être entraîneur, ce n'est pas seulement choisir 11 joueurs. Il faut aussi évaluer et analyser le travail effectué en coulisses, ainsi que la manière de construire l'équipe. La responsabilité qui repose sur le staff technique est immense. »

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Quant aux joueurs susceptibles d'assumer un rôle de leader au sein de Manchester United, l'Argentin a répondu : « Pour le moment, c'est nous qui nous en chargeons, et c'est moi qui dirige l'équipe. Nous devons faire attention au niveau d'exigence que nous imposons aux joueurs. Ce dont nous avons besoin, c'est de leadership, car nous sommes conscients de la situation actuelle, et de donner aux joueurs le plus de liberté et de temps possible pour prendre soin d'eux-mêmes et de l'équipe. »

Il a ajouté : « Ils doivent se concentrer sur leur progression. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un chargé du leadership, quelqu'un d'autre chargé de la gestion, ou un joueur qui décide si nous voyageons ou non, et à quelle heure. Non, les joueurs doivent se concentrer sur leurs tâches. Ce n'est pas aux joueurs de diriger et d'organiser le club, et nous devons être vigilants à ce sujet. »

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Pochettino a enfin évoqué les défis qu'il rencontre pour amener les joueurs de Manchester United à s'adapter à son style : « Nous devons bien gérer les joueurs, essayer de les pousser à faire des choses nouvelles et les placer dans une zone d'inconfort. Si nous les laissons dans leur zone de confort, ce sera comme pour nous : quand on a tout, il devient difficile de sortir sous la pluie ou dans le froid. »