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L'Argentin Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de Manchester United, a dévoilé sa première composition pour affronter Liverpool ce dimanche soir à Anfield, lors de la 11e journée de Premier League.

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Pochettino a choisi la star brésilienne Matheus Cunha pour mener l'attaque de Manchester United , avec derrière lui le trio Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes et Patrick Dorgu.

La charnière centrale est composée de Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez, tandis que Youri Tielemans dirige l'entrejeu mancunien.

Il s'agit du premier match de Pochettino, ancien sélectionneur des États-Unis, sur le banc de Manchester United, après le limogeage de Michael Carrick pendant la dernière trêve internationale.

Manchester United occupe la 19e et avant-dernière place du classement de Premier League avec 8 points, après une série de mauvais résultats qui a conduit au renvoi de Carrick. L'équipe n'a d'ailleurs remporté qu'une seule victoire depuis le début de la compétition.

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La composition complète de Manchester United :

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Gardien : Lammens.

Défense : Yoro, De Ligt, Martínez, Shaw.

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Milieu : Mainoo, Tielemans, Bruno Fernandes.

Attaque : Dorgu, Cunha, Mbeumo.

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De l'autre côté, la composition de Liverpool, dirigé par l'Espagnol Andoni Iraola, ne réserve aucune surprise notable, si ce n'est la mise à l'écart du Néerlandais Cody Gakpo et la titularisation du jeune Rio Ngumoha.

L'entraîneur de Liverpool a choisi Alexander Isak pour mener l'attaque des Reds, avec derrière lui le trio Florian Wirtz, Bradley Barcola et Ngumoha.

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Liverpool pointe à la cinquième place du classement de Premier League avec 18 points.

La composition de Liverpool :

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Gardien : Alisson.

Défense : Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez.

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Milieu : Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz.

Attaque : Barcola, Ngumoha, Isak.