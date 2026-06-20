Pochettino attise la polémique : la FIFA avait raison, malgré la colère des supporters

Mauricio Pochettino, le sélectionneur de l’équipe des États-Unis, a attribué la victoire 2-0 face à l’Australie à la « détermination » de ses joueurs. Ce succès, qui qualifie d’ores et déjà les Américains pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, leur permet d’enchaîner deux victoires pour la première fois depuis près d’un siècle.

« Nous avons remporté cette victoire grâce à notre détermination », a-t-il déclaré en conférence de presse, au sortir de la rencontre disputée à Seattle. « La première action est née de la pression exercée par Pepe et Balogun. Nous les avons contraints à jouer en profondeur, ce qu’ils ne font généralement pas. »

L’entraîneur argentin a précisé que le passage d’un 4-3-3 face au Paraguay à un 3-5-2 n’était pas un simple changement de schéma, mais s’inscrivait dans une philosophie offensive claire : « Avec deux attaquants et trois défenseurs, nous voulions faire circuler le ballon rapidement dans ce triangle, en permettant à chacun de permuter à tout moment. Les joueurs devaient se sentir libres et ne laisser aucun point d’ancrage à l’adversaire. »

Il a ajouté : « Nous voulions que notre défense contrôle la rencontre depuis l’arrière. Le pressing haut exercé dès les premières minutes reflétait l’attitude que nous attendions des joueurs. »

Interrogé sur la suite du parcours, l’Argentin a conclu d’un ton posé : « Nous devons continuer à croire en nos capacités, tout en sachant que le travail sera intense. Nous construisons notre route jour après jour ; les performances et les victoires rendent le chemin plus fluide. »

Interrogé sur la composition probable pour la troisième journée face à la Turquie, l’Argentin a botté en touche : « Il est trop tôt pour évoquer nos choix. Tous les joueurs sont capables de jouer. Pour gagner et concrétiser nos rêves, il faut parler de l’équipe, pas des individus. »

Par ailleurs, Pochettino a défendu les temps de repos imposés par la Fédération internationale de football (FIFA), qui divisent les matchs en quatre parties, en déclarant : « Un soleil de plomb et une température dépassant les 30 °C, en plein été. Il était judicieux d’insérer cette pause pour permettre aux deux équipes de s’hydrater et de continuer à offrir un spectacle de qualité. C’était nécessaire », malgré les critiques adressées à cette mesure en raison des pauses publicitaires.

Rappelons que les États-Unis sont déjà qualifiés pour les seizièmes de finale et préparent leur dernier match de groupe face à la Turquie, avec l’objectif de terminer en tête et de consolider leur statut d’équipe hôte.