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Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Manchester United, a réagi aux sifflets essuyés par ses joueurs après la défaite 0-4 contre Brentford, lors de la 12e journée de Premier League.

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Pochettino a obligé ses joueurs à faire le tour de la pelouse d'Old Trafford pour applaudir les supporters après le coup de sifflet final, mais ils ont été accueillis par des sifflets et des chants : « Vous ne méritez pas de porter ce maillot ».

Le Mirror a relayé les déclarations de Pochettino à Sky Sports, dans lesquelles il a appelé au calme et à l'unité.

« Ça ne fait pas bonne impression quand on perd 0-4 contre Liverpool, puis sur le même score contre Brentford à Old Trafford », a déclaré l'entraîneur argentin.

Il a insisté : « Nous devons rester unis, essayer de corriger certaines choses et améliorer notre niveau de jeu. Ce sont nos circonstances et notre réalité, je n'ai rien de plus à dire. »

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Pochettino a poursuivi : « Nous traversons une situation dont nous étions conscients à notre arrivée, et cela demande du temps. »

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Il a expliqué : « Les joueurs ont mon soutien, mais nous comprenons les supporters et les sifflets. Nous devons prêter attention à ce qui se passe et rester unis. Nous avons besoin de nos supporters, tout comme nous devons nous concentrer sur les joueurs. Ils doivent livrer les performances attendues et bien jouer. »

Il a souligné : « Nous sommes tous déçus, même si c'est pour des raisons différentes, et chacun a le droit d'avoir son propre avis sur ce qui se passe. Mais le plus important, c'est d'améliorer les choses. »

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Pochettino a défendu la prestation de son équipe : « Nous étions meilleurs que Brentford. Quand nous avons encaissé le premier but, nous dominions le match. Mais quand on encaisse un but, les choses deviennent plus difficiles, comme si l'on gravissait une pente. »

Il a ajouté : « Nous avons essayé de marquer et de revenir dans le match, et nous avons commencé à prendre certaines décisions qui nous ont pénalisés et ont eu des conséquences négatives. »

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Il a martelé : « Nous devons bâtir la confiance et croire en notre capacité à continuer de jouer de la même manière, même si nous encaissons un but. C'est normal, compte tenu de la situation que nous traversons. »

Pochettino a précisé : « Nous ressentons la douleur et le poids de la responsabilité qui repose sur nos épaules. En même temps, c'est notre réalité, nous devons l'accepter et travailler pour la changer. Nous devons être forts, et nous sommes prêts à continuer de mettre la pression sur les joueurs et à les pousser à progresser. »

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Sous la direction de Pochettino, Manchester United a concédé sa deuxième défaite consécutive en Premier League.

Callum Wilson a inscrit un doublé en première période, et les joueurs de Manchester United ont regagné les vestiaires sous les sifflets à la pause, tandis que Pochettino n'a pas réussi à enrayer le déclin de l'équipe.

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Kristoffer Ajer et Kevin Schade ont ajouté deux autres buts pour Brentford dans les dernières minutes.

Manchester United enchaîne ainsi 10 matchs consécutifs sans victoire en Premier League et pointe à l'avant-dernière place.

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United avait bien entamé la rencontre, mais a gâché plusieurs occasions franches, avant que Wilson ne profite des larges espaces dans la défense des locaux et d'une mauvaise gestion du ballon du gardien Senne Lammens pour marquer.

Les supporters de United ont clairement exprimé leur colère, en scandant des chants hostiles aux propriétaires et en adressant des critiques aux dirigeants.